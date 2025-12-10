En México, integrantes del programa Fútbol al Día ofrecieron disculpas públicas a Perú y a Pol Deportes, luego de que el conductor Javier Olvera desestimara la labor del joven comunicador por no ser un periodista formado de manera profesional. La controversia se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde las reacciones se dividieron.

Así fueron las disculpas que ofrecieron los periodistas mexicanos a Pol Deportes tras controversiales declaraciones de Javier Olvera

David De la Garza, uno de los miembros del equipo que trabaja con Olvera, aclaró que aunque la cadena les permite expresar opiniones propias durante el programa, las declaraciones de su colega fueron a título personal y no reflejan el pensamiento del medio. Añadió que la situación no volverá a repetirse y que Olvera recibió un castigo interno por los comentarios que dirigió contra nuestro compatriota.

“El periodista Olvera ha sido fuertemente sancionado por los comentarios que hizo hacia Pol Deportes, quien tiene todo mi respeto porque merece todo lo que está pasando para bien… Una disculpa a todo Perú y a Pol Deportes”, dijo De la Garza.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante las disculpas?

“Que hable Olvera”, “No les aceptamos las disculpas”, “Ahora piden disculpas después de la avalancha de críticas”, “Qué fácil es pedir disculpas ahora”, “Lo importante es reconocer y eso hicieron”, “El Perú les rechaza sus disculpas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Tensión en la transmisión: Mr. Peet habla sobre complicada situación con L1 Max por narración de Pol Deportes: “Acá hay temas legales”

Clíver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, es un joven de 15 años que se ganó la admiración de muchos tras narrar el partido entre Flamengo y Palmeiras desde un cerro cercano al estadio Monumental. Su historia se volvió viral muy rápido. Gracias a su coraje, su sueño de narrar un partido dentro de un estadio se hizo realidad: L1 Max lo invitó a cubrir el encuentro de playoffs de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Sin embargo, Mr. Peet sorprendió con unas inesperadas declaraciones.

“Voy a explicar algo: me metí en un problema porque había términos legales que tenían que darse y yo ignoraba ese tema, pero afortunadamente se solucionó ese asunto. Hay cosas que uno desconoce, pero dentro de mi euforia y sentimiento, con este niño, le ofrecí el relato, pero había temas legales que tenían que cumplirse; afortunadamente se solucionó, lo autorizaron desde Argentina, porque la gente cree que esto de acá, esto pertenece a torneos, esto sale de Argentina. Yo, en medio de la sorpresiva presencia de Pol, entablé una conversación con él y, al aire, coordiné con producción para que pudiera narrar un poco, pero ya una vez en cabina me dijeron: “Peter, acá hay temas legales porque es menor de edad”. Se trataba de hacer algo simbólico; esa fue la intención", empezó diciendo Peter Arévalo en ‘Madrugol’.