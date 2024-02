Así informan en Argentina sobre Paolo Guerrero y Cesar Vallejo: “¿No debutó y ya se quiere ir?”

Luego que se conociera que Paolo Guerrero quiere rescindir contrato con la UCV ya que su madre ha venido recibiendo amenazas por parte de una banda criminal de Trujillo, esta particular noticia llegó a otros países. Precisamente, los medios argentinos, donde el delantero nacional llevó su futbol, resaltaron el difícil momento que atraviesa el peruano.

¿CÓMO INFORMARON LOS MEDIOS ARGETINOS SOBRE EL CASO DE PAOLO GUERRERO Y LA UCV?

Paolo Guerrero no viene pasando por uno de sus mejores momentos tanto personal como futbolístico, pues se conoció que Doña Peta, madre del delantero, viene sufriendo amenazas por parte de delincuentes tras firmar contrato con la César Vallejo. Ante ello, el medio Olé de Argentina señaló en su plataforma que el Depredador se quiere ir del club Poeta sin antes haber disputado algún partido oficial: “Paolo Guerrero y la advertencia de su nuevo equipo: ¿no debutó y ya se quiere ir?”

Mientras que el medio TyC Sports resaltó las intimidaciones que viene perjudicando a la progenitora del peruano por lo que llevó a tomar la decisión de renunciar formalmente al club trujillano. En su página web titularon de la siguiente manera: “Paolo Guerrero canceló su llegada al fútbol peruano por las amenazas recibidas”.

¿QUÉ MENSAJE MANDÓ DOÑA PETA A CÉSAR ACUÑA SOBRE EL CASO DE PAOLO GUERRERO?

Doña Peta brindó una entrevista al medio ATV donde no dejó pasar el momento para comentar acerca de la situación de su hijo Paolo Guerrero con el club César Vallejo. La madre del delantero reveló que le pidió al ‘9′ que no regrese al país para jugar por la UCV debido a todas las amenazas que viene padeciendo y así salvaguardar la integridad de la familia.

“Yo le he pedido que no venga, porque para mí sería fatal que le pase algo y no puede ser. No hay garantías suficientes para que vaya a Trujillo, le pido al Perú que me apoye y pido que se acabe esto”, dijo al inicio.

Asimismo, Doña Petronila mencionó que trató de comunicarse con los Acuña pero no recibió respuesta alguna, por lo que los culpó de querer hacer daño a su hijo sin tener algún motivo, pese a que durante todos estos años le ha dado muchas victorias y alegrías al país. “Le quieren hacer daño a mi hijo no sé por qué, él le ha dado muchos triunfos al Perú. El señor Acuña sabía, yo le estoy contando (sobre las amenazas). A Acuña yo lo llamé el lunes y ya no me contestó”, sostuvo.

“Con la carrera de mi hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no querrá que la selección no vaya a un mundial. Entonces, ellos tienen que ver ese tema. No sé lo que pueda pasar luego, no creo que juegue en Perú, porque Paolo está en Brasil y yo le digo que se quede allá porque es más tranquilo”, agregó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO BRUNO MARIONI SOBRE UNA POSIBLE LLEGADA DE PAOLO GUERRERO A ALIANZA LIMA?

Bruno Marioni brindó una entrevista a L1 Radio, donde se refirió acerca de la situación de Paolo Guerrero en la César Vallejo y un posible arribo al club íntimo. El gerente deportivo desde el primer momento eliminó tal probabilidad, resaltando que existe un vinculo laboral con la UCV, por lo que descartó que exista una comunicación con el delantero.

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad”, dijo.

Asimismo, Marioni prefirió no expresarse sobre la situación actual que pasa durante estos días Guerrero junto a su familia, pero sí dejó en claro que en ningún momento opinó sobre la edad del ‘9′ o incompatibilidad con Barco para que forme parte de Alianza Lima.

“Yo creo que se está sacando de foco su situación. Yo no soy quién para opinar. No me gustaría estar en esa situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. A nadie le deseo que reciba una amenaza. Es duro y difícil, pero es un tema que no me compete”, detalló.

“Yo en ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por la edad o por incompatibilidad con Barcos. Yo lo que dije fue que, en ese momento, no entraba en la planificación de Alianza Lima”, agregó para mencionado medio de comunicación.