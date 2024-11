Desde que llegó a Universitario de Deportes, uno de los jugadores que se ha convertido en pieza clave en el esquema de Fabián Bustos es Rodrigo Ureña, quien ha logrado destacar en partidos fundamentales. Esta vez no fue la excepción, ya que salió campeón con la ‘U’ una vez más de la Liga 1 Te Apuesto el último domingo, a casi 3.000 metros de altura en Andahuaylas. Sin embargo, esta noticia no ha pasado desapercibida para la prensa chilena, que ha destacado el desempeño del volante, denominándolo como un jugador histórico. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO INFORMÓ LA PRENSA CHILENA SOBRE EL TÍTULO GANADO CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Este domingo 3 de noviembre, Universitario de Deportes empató sin goles ante Los Chankas en Andahuaylas por la última fecha del Torneo Clausura 2024, superando por un punto a Alianza Lima, que cayó ante Cusco FC en Matute, lo que le permitió obtener el bicampeonato en el año de su centenario. Ante ello, la prensa sureña estuvo pendiente del desempeño de Rodrigo Ureña e incluso reveló un dato importante en la carrera profesional del chileno.

La prensa chilena ha destacado el desempeño del volante, que lo ha denominado como un jugador histórico. Foto: Captura ADN Chile

El medio ADN de Chile publicó que Ureña ha igualado al exfutbolista chileno, Juan Carlos Letelier, debido a la obtención de títulos en el campeonato peruano: “Rodrigo Ureña, que se transformó en el jugador chileno con más títulos en el fútbol peruano, ha igualado a Juan Carlos Letelier, que dio vueltas olímpicas con Universitario y Sporting Cristal en la década de los 90″.

La prensa chilena ha destacado el desempeño del volante, que lo ha denominado como un jugador histórico. Foto: Captura RedGol Chile

Mientras que, Cooperativa de Chile resaltó los éxitos que viene logrando el mediocampista en el torneo local: “Rodrigo Ureña ganó su segundo título en Perú con Universitario de Lima. El volante chileno se consagró bicampeón de la liga peruana”. Por su parte, RedGol de Chile compartió lo siguiente: “Rodrigo Ureña bicampeón en el fútbol de Perú: chileno hace patria con la U incaica”.

¿QUÉ DIJO RODRIGO UREÑA TRAS SALIR CAMPEÓN CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Luego de que el árbitro principal pitara el final en Andahuaylas, donde Universitario se consagró bicampeón, uno de los que salió a declarar fue Rodrigo Ureña. El volante de 31 años se mostró muy alegre por haber formado parte de este nuevo título, pero no dejó pasar el momento para mencionar que no ha sido un buen año, ya que tuvo que enfrentar lesiones, añadiendo que fue un desafío jugar en la altura peruana.

La prensa chilena ha destacado el desempeño del volante, que lo ha denominado como un jugador histórico.

“Muy contento, era complicado venir a ganar un título a la altura, pero estamos muy contentos. No ha sido un año fácil, he tenido muchas lesiones. Es fruto del trabajo, me sobrepuse a muchas situaciones. Hice hasta triple turno para llegar en condiciones a la recta final. Sé que me faltaba fútbol, pero ahí aparece lo otro. El fútbol peruano no es fácil, porque tiene lugares recónditos como este. Venir acá, en una zona de confort en la que estaba en Colombia, fue un desafío”, dijo a L1 Max el exjugador de Cobresal y América de Cali.

¿QUÉ DIJO RODRIGO UREÑA SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUGAR POR LA SELECCIÓN PERUANA?

Hace unos meses, Rodrigo Ureña brindó declaraciones para Zapping Sports tras disputar un partido amistoso entre Universitario de Deportes y Colo Colo. El jugador chileno no dejó pasar la oportunidad de referirse a una probable nacionalización y a la posibilidad de vestir la camiseta de la selección peruana. Además, agradeció el gran cariño que ha recibido de la afición local, pero descartó jugar por la Bicolor, ya que su objetivo es integrar la selección chilena.

“La verdad que tengo presente el cariño de la gente, y estoy muy contento, muy tranquilo. Lo de la selección (peruana) es un poco difícil hablar de ese tema. Yo trabajo día a día y con humildad. Por el propio mérito he llegado a donde he llegado, con la bandera de Chile en el hombro. Siempre con la mayor humildad y creo que el sueño de niño es poder vestir la camiseta chilena”, explicó.

Asimismo, en otra entrevista con el Diario As, el chileno reveló que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada del comando técnico de Ricardo Gareca, pese a que en su momento fue observado por Eduardo Berizzo. “No, conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente, con mucha humildad. Día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi puesto, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Y como te digo, muy tranquilo y también representando al fútbol chileno en Perú, que no es fácil por la rivalidad futbolística que tenemos con ellos”, señaló.

“Vengo haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Estoy jugando con mucha regularidad y sumando partidos tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a Dios, el año pasado tuve la oportunidad de salir campeón del torneo local y hoy estoy compitiendo en mi octava Libertadores. A mi edad, eso es muy bueno y creo que he hecho una carrera, a mi parecer, importante. En el extranjero he jugado en equipos complejos y sigo en la pelea, dándole para adelante”, agregó el volante.