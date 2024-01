La selección peruana de fútbol sorprendió en el Torneo Preolímpico Sub-23. El equipo nacional, en un partido sumamente complicado de principio a fin, le hizo frente a su similar de Chile y se quedó con la victoria por 1-0. Cabe mencionar que este fue el debut en esta competencia del cuadro dirigido por José ‘Chemo’ del Solar. En este contexto, muchos hinchas de la Bicolor reaccionaron de diferentes maneras en redes sociales e hicieron hincapié sobre la labor que cumplió el estratega de la Blanquirroja.

Así reaccionaron en redes con ‘Chemo’ del Solar tras la victoria de Perú ante Chile por el Preolímpico Sub-23

“Hay que ir paso a paso. Muy bien por ‘Chemo’”, “Fue una sorpresa, muy bien planteado por ‘Chemo’”, “Esperamos que no se caigan de aquí en adelante, todo dependerá del técnico”, “Chile fue dominador, pero Perú supo golpear en el momento preciso, bien por el equipo de ‘Chemo’”, fueron algunas frases de los diferentes usuarios de redes sociales.

Cabe destacar que esta selección no pudo contar con diferentes futbolistas que vienen siendo figuras en el torneo local, debido a que sus respectivos clubes decidieron no cederlos. Este es el caso, por ejemplo, de Joao Grimaldo de Sporting Cristal.

“Me he encontrado con un gran problema. Ustedes saben que no es organizado por la FIFA y los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores. He comenzado a tener contacto con ellos, no solo del Perú sino también del extranjero. Con algunos he tenido buena recepción y otros me han dicho que no prestan a sus jugadores”, dijo en su momento el extécnico de Universitario.

Asimismo, el exfutbolista añadió: “Dentro de la lista, la mitad del equipo son chicos sub’18. Tienen la oportunidad de jugar un torneo Preolímpico con cuatro años menos. Estos chicos que están yendo a este Preolímpico, también pueden jugar el de 2028. De la mitad del equipo que estoy llevando, cuatro son menores de edad. Es una oportunidad para ellos, y yo lo veo desde ese lado”.

Por lo tanto, hay mucho mérito de parte de este combinado nacional en haberle ganado a Chile, una de las selecciones candidatas a llegar a los próximos Juegos Olímpicos.

¿Cuándo vuelve a jugar a Perú Sub-23 y contra quién?

El próximo rival de Perú será Argentina. Este duelo se disputará el próximo miércoles 24 de enero en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela. La hora programada para comienzo del encuentro es las 6 p.m. (hora peruana).

¿Cuál es la lista de convocados de Perú Sub- 23?

Porteros

1 Diego Romero (Universitario)

21 Jeferson Nolasco (Cienciano)

12 Jhefferson Rodríguez (Universitario)

Defensores

7 Emilio Saba (Carlos A. Mannucci)

4 Erick Noriega (Comerciantes Unidos)

15 Julinho Astudillo (Universitario)

22 Brian Arias (Alianza Lima)

2 Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas - México)

5 Rafael Lutiger (Sporting Cristal)

13 Mathías Llontop (Carlos A. Mannucci)

14 Marco Huamán (Alianza Lima)

3 Alejandro Pósito (Sporting Cristal)

Mediocampistas

6 Ian Wisdom (Sporting Cristal)

8 Álvaro Rojas (Universitario)

10 Adrián Ascues (Sporting Cristal)

17 Bassco Soyer (Alianza Lima)

16 Eslyn Correa (Cusco FC)

18 Alessandro Burlamaqui (CF Intercity - España)

23 Franchesco Flores (César Vallejo)

Delanteros

20 Juan Pablo Goicochea (Libre)

19 Guillermo Larios (Alianza Atlético)

9 Víctor Guzmán (Alianza Lima)

11 Diether Vásquez (Mineros de Zacatecas - México)

