A solo unos días de que inicie una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, la selección chilena anunció oficialmente la lista de convocados para enfrentar a Perú y Venezuela. Sin embargo, tras revelarse los 25 jugadores citados por el argentino Ricardo Gareca, la ausencia de un jugador en la nómina ha llamado la atención de los hinchas y la prensa chilena: se trata de Arturo Vidal, quien ha sido muy crítico con el proceso del DT. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONÓ LA PRENSA CHILENA TRAS NO SER CONVOCADO ARTURO VIDAL EN CHILE?

Arturo Vidal una vez más está en el ojo público debido a que no fue tomado en cuenta para integrar la lista de convocados por Ricardo Gareca, pese a que previamente se especuló que el jugador de Colo Colo entablaría una conversación con el argentino con le objetivo de limar asperezas y que pueda participar de los próximos partidos (Perú y Venezuela) aportando toda su experiencia.

Arturo Vidal no fue tomado en cuenta para integrar la lista de convocados por Ricardo Gareca en esta nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Foto: Captura Red Gol

En ese sentido, la prensa chilena, a través de sus plataformas digitales, reaccionaron a la no convocatoria del futbolista. “No hay regreso de la Generación Dorada: Gareca dejó fuera a Aránguiz, Alexis y Vidal de la nómina para duelos ante Perú y Venezuela”, publicó ADN de Chile, mientras que Red Gol escribió lo siguiente: “Ni Arturo Vidal ni Charles Aránguiz: Ricardo Gareca confirma quiebre definitivo con la generación dorada”.

Por su parte, La Cuarta de Chile expuso en su web: “Con poca variación: Gareca entregó la nómina de La Roja para enfrentar a Perú y Venezuela” y Bio Bio de Chile resaltó las tres ausencias de jugadores destacados al equipo: “Sin Alexis, Brereton y Palacios: Gareca libera nómina de La Roja para duelos ante Perú y Venezuela”.

LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN CHILENA EN LA FECHA DOBLE DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026

Arqueros: Bryan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United FC)

Bryan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United FC) Defensas: Guillermo Maripan (Torino FC), Paulo Díaz (River Plate), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabián Hormazabal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse FC) y Marcelo Morales (Universidad de Chile)

Guillermo Maripan (Torino FC), Paulo Díaz (River Plate), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabián Hormazabal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse FC) y Marcelo Morales (Universidad de Chile) Volantes: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (América) y Luciano Cabral (León)

Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (América) y Luciano Cabral (León) Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gonzalo Tapia (Universidad Católica) y Felipe Mora (Portland Timbers)

¿QUÉ DIJO MARTÍN LIBERMAN SOBRE RICARDO GARECA?

En la edición del 15 de octubre del canal de Martín Liberman, que se transmite a través de YouTube, el periodista argentino se refirió al desastroso desempeño que mostró la selección de Chile en su visita a Colombia por la fecha 9 de las Clasificatorias. El comunicador no dudó en defender a Ricardo Gareca, explicando que él no cuenta con los recursos suficientes para obtener buenos resultados, pero criticó a los jugadores de La Roja, tildándolos de “flojos”.

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos Eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores (...) Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera. No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y, si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”, dijo Liberman.

¿CUÁNTO GANARÍA RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN CHILENA?

En los últimas semanas, se reveló en Radio ADN de Chile que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se juntará con Ricardo Gareca con la finalidad de analizar lo que sería su futuro al mando de la selección sureña previo a la fecha doble de noviembre por Eliminatorias y el dinero que tendría que desembolsarle.

“Se habla de 3,3 millones de dólares en estos momentos, el costo de esta indemnización. Lo que esperan en la ANFP es que, si ven que Gareca no tiene las fuerzas para seguir y esto tiene que llegar hasta acá, se busca que se llegue a bajar este monto a 2 millones de dólares”, mencionaron en dicho medio, quienes resaltaron que el ‘Tigre’ cobra aproximadamente 3,7 millones de dólares anuales.