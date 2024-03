El pasado sábado 30 de marzo, Paolo Guerrero jugó por primera vez contra uno de los equipos más grandes del fútbol peruano, Universitario de Deportes. Vistiendo la camiseta del Club Deportivo Universidad César Vallejo, el delantero peruano enfrentó al cuadro crema en el estadio Mansiche por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Para mala suerte del ‘Depredador’, no pudo celebrar una anotación durante los 90 minutos que disputó y solo tuvo que conformarse con un empate sin goles. “Fue un partido muy disputado. (...) Hicimos un gran partido, muy concentrados, muy disciplinados. Creo que merecimos mejor suerte, ya que tuvimos las chances más claras. Ahora a seguir trabajando”, manifestó post-partido.

Aprovechando que el atacante atendió a la cámaras de televisión luego del partido, fue consultado por una polémica jugada que ocurrió durante el encuentro. Se trata del codazo que Andy Polo propinó a Johan Madrid, el cual terminó simplemente con una tarjeta amarilla. Esta situación generó el enfado de muchos hinchas pues consideraban que la decisión de Kevin Ortega, juez encargado del partido, era errónea y que la acción debía ser sancionada con una tarjeta roja.

Ante la interrogante, Guerrero respondió con sinceridad su perspectiva sobre polémica jugada. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO PAOLO GUERRERO SOBRE EL CODAZO DE ANDY POLO A JOHAN MADRID?

La estrella de los poetas, Paolo Guerrero, conversó luego del partido con las cámaras del canal L1 Max y fue consultado por el codazo que realizó Andy Polo a su compañero defensor. “¿Era roja para Andy Polo?”, se escucha preguntar al reportero, e inmediatamente, el jugador muestra su confusión debido a que no sabía de qué hablaba. “La del codo”, contextualiza el periodista.

Al descubrir sobre qué era la pregunta, el máximo goleador histórico de la selección peruana indicó que no puede opinar porque no conoce por completo los hechos de la jugada.“No la vi. No te puedo decir porque no la vi. No lo sé”, expresó con sinceridad.

¿CUÁNDO VUELVEN PAOLO GUERRERO CON CÉSAR VALLEJO?

El ‘Depredador’ volverá a vestir la camiseta del Club Deportivo Universidad César Vallejo el próximo martes 2 de abril cuando su equipo debute en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 al enfrentrarse a Defensa y Justicia. Este cotejo se dará en el estadio Mansiche y empezará a las 9 pm (hora peruana).

¿A QUIÉNES ENFRENTARÁ PAOLO GUERRERO EN LA COPA SUDAMERICANA 2024?

El equipo del delantero peruano comparte el grupo A con Defensa y Justicia, Independiente Medellín y Always Ready. Teniendo esto en cuenta, a continuación te mostramos el fixture completo de los poetas con fechas y horarios: