Por Redacción EC

En los últimos meses, la selección peruana atraviesa un proceso de renovación y reconstrucción, marcado por la llegada de la nueva dirección técnica encabezada por Mano Menezes y la incorporación de nuevos jugadores al plantel nacional. A pesar de que no se pudo clasificar al Mundial 2026, el equipo ha disputado una serie de partidos amistosos con grandes selecciones del mundo, con miras de consolidar una base competitiva que pueda luchar un cupo para la próxima cita mundialista. Sin embargo, para exseleccionados referentes como Jefferson Farfán, se ha evidenciado la falta de figuras capaces de deslumbrar y generar ilusión en la hinchada nacional. Frente a esta situación, Ricardo Gareca hizo una reflexión sobre el presente de la Bicolor y no dudó en hacer un llamado a las autoridades locales a favor del deporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.