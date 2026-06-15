En los últimos meses, la selección peruana atraviesa un proceso de renovación y reconstrucción, marcado por la llegada de la nueva dirección técnica encabezada por Mano Menezes y la incorporación de nuevos jugadores al plantel nacional. A pesar de que no se pudo clasificar al Mundial 2026, el equipo ha disputado una serie de partidos amistosos con grandes selecciones del mundo, con miras de consolidar una base competitiva que pueda luchar un cupo para la próxima cita mundialista. Sin embargo, para exseleccionados referentes como Jefferson Farfán, se ha evidenciado la falta de figuras capaces de deslumbrar y generar ilusión en la hinchada nacional. Frente a esta situación, Ricardo Gareca hizo una reflexión sobre el presente de la Bicolor y no dudó en hacer un llamado a las autoridades locales a favor del deporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LA FALTA DE REFERENTES EN LA SELECCIÓN PERUANA?

En medio de la reestructuración que atraviesa la selección peruana con el objetivo de alcanzar uno de los cupos para el próximo Mundial con un equipo base y competitivo, Ricardo Gareca no dudó en pronunciarse sobre el presente del combinado nacional. Así, en una entrevista para Sin Rodeos, el técnico argentino expresó su preocupación por la falta de ‘cracks’ en la selección, haciendo énfasis en la ausencia de una política deportiva sólida en el país y en el interés de las autoridades locales por fomentar el deporte entre los más jóvenes. De esta manera, el ‘Flaco’ pidió más apoyo al deporte y la formación de talentos para asegurar el futuro de la blanquirroja, ante la falta de figuras como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

“Esta reflexión se tendría que hacer a nivel político, dirigencial, a todo nivel. Esto tendrá que ver con una política deportiva, con un interés general de los dirigentes, del empresariado, de los políticos y todos los que están involucrados en esto, porque sin lugar a dudas se tienen que involucrar. Si agarras cualquier potencia a nivel mundial, te vas a dar cuenta que el direccionamiento es la educación y el deporte como tema preponderante. Porque el ciudadano se hace más competitivo, los chicos se crían en un clima de competitividad y de alejamiento de las tentaciones, de las drogas”, sostuvo Gareca.

ANDRÉ CARRILLO PASA ANECDÓTICO MOMENTO CON UN PERIODISTA MEXICANO EN EL MUNDIAL 2026

El Mundial 2026 arrancó el pasado 11 de junio con una imponente ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde miles de hinchas disfrutaron de un espectáculo protagonizado por destacadas figuras de la música internacional que pusieron ritmo a la fiesta mundialista. Así, en medio de la algarabía en los exteriores del recinto deportivo, un periodista mexicano llamó la atención de los internautas peruanos al entrevistar a André Carillo y no reconocerlo que en la actualidad forma parte de la selección peruana y milita en el Corinthians de Brasil.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, la popular ‘Culebra’, quien estaba acompañado de un grupo de amigos, respondió amablemente las preguntas del reportero sobre sus impresiones respecto a la organización del Mundial en el país azteca. “¿Habla español? ¿Cómo se llama? Nos regala tres palabritas ¿De dónde eres?”, indicó el comunicador. Ante la consulta, el deportista dijo lo siguiente: “Vamos a disfrutar, vengo con mi gente peruana, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más, porque la sangre mexicana es otra cosa”.