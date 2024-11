Luego de alcanzar la gloria del bicampeonato en su centenario, Universitario de Deportes ya tiene la mira puesta en el año 2025. El cuadro crema se encuentra en la búsqueda de consolidar un equipo competitivo que le permita conseguir su estrella número 29 y una destacada participación en la Copa Libertadores.

En esta línea, un nombre que ha surgido en el entorno merengue es el de Carlos Zambrano, defensa peruano que en diciembre culminará su vínculo profesional con Alianza Lima y de quien se especula que habría llegado a un acuerdo para llegar al club de Ate el próximo año.

Ante este escenario, el director deportivo de la “U”, Manuel Barreto, no dudó en salir al frente y explicar la postura que tiene el club respecto al zaguero nacional. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MANUEL BARRETO SOBRE EL POSIBLE FICHAJE DE CARLOS ZAMBRANO POR LA “U”?

En diálogo con el programa ‘De Taquito con Carolina Salvatore’, Manuel Barreto reconoció públicamente la calidad futbolística de Zambrano; sin embargo, enfatizó que en este momento su prioridad es trabajar con los defensores que ya forman parte del plantel, de quienes señaló sentirse satisfecho.

“Me parece que (Carlos Zambrano) es un jugador de selección y todo el respeto, pero ahora estoy abocado a mis defensas que valen la vida. Estoy super orgulloso de ellos y primero debo preocuparme por ellos antes de ver cualquier alternativa”, declaró el directivo, dando entrever que no hay interés por el ‘León’ por parte de la tienda crema.

Para dejar en claro por qué se siente satisfecho con sus defensores actuales, Barreto reveló orgulloso cuál es el logro que consiguieron este año. “En 100 años de historia de Universitario, este fue el torneo con mejor promedio de goles en contra, o sea, el más bajo. (...) Podríamos decir que es la mejor defensa en la historia de la ‘U’”, sostuvo.

Volviendo al tema de Carlos Zambrano, Barreto negó que exista un acuerdo con él como señalan los rumores, y que más bien el club está concentrado evaluando su equipo actual, para luego determinar cuáles son las posiciones a reforzar en el próximo mercado de transferencias.

¿QUÉ DICE CARLOS ZAMBRANO SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUGAR EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En entrevista para el programa digital ‘Peloteando con Luciano’, Zambrano reconoció que sería muy difícil jugar en Universitario de Deportes, pero no lo descartó por completo. Su principal motivación sería complacer a miembros de su familia, quienes son fanáticos acérrimos del cuadro crema.

“Es complicado, no lo sé. Es muy duro. Mi familia es hincha de la ‘U’, pero lo he dicho en varias entrevistas, yo soy fanático aliancista y quiero a la Academia Cantolao, pero si algún día me toca vestir la camiseta de Universitario, que lo veo complicado, sería para cumplirle el sueño a mi padre y a mi hermano”, declaró el zaguero nacional.

¿CÓMO FUE LA TEMPORADA 2024 DE CARLOS ZAMBRANO?

Pese a iniciar la temporada 2024 fuera de los planes de Alianza Lima, Carlos Zambrano logró reintegrarse al equipo y disputó un total de 24 partidos, la mayoría como titular. Sus estadísticas son destacadas: 1972 minutos en cancha, 3 goles, 10 tarjetas amarillas y contribuyó a mantener la valla invicta en 9 ocasiones, según informa Bolavip.

¿CUÁNDO TERMINA SU CONTRATO CARLOS ZAMBRANO CON ALIANZA LIMA?

El popular ‘Káiser’ mantiene un vínculo contractual con Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Desde que llegó al cuadro blanquiazul en 2023, el defensor ha percibido un salario mensual de 90 mil dólares, lo que asciende a un total aproximado de 2 millones 160 mil dólares por las dos temporadas pactadas.