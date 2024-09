Alianza Lima es uno de los equipos que aprovechó el receso del término del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 para rearmar su plantel de cara al Clausura. En este objetivo, por ejemplo, llegaron algunos futbolistas como Matías Succar, Kevin Quevedo, Erick Noriega y también Paolo Guerrero. Sin embargo, también se dio la salida de Jeriel De Santis, atacante muy criticado por la hinchada blanquiazul. Sobre cómo llegó el venezolano con nacionalidad peruana a La Victoria opinó Bruno Marioni, gerente deportivo de dicha institución.

Así se dio el fichaje de Jeriel De Santis por Alianza Lima, según Bruno Marioni: “No teníamos posibilidad de traer más extranjeros”

“Lo trajo Alianza Lima. Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo, no los contrata las personas, sino el club. Hay que contextualizar. Nosotros no teníamos posibilidad de traer más extranjeros. Pablo Sabbag se lesiona con la selección de Siria en el partido por la Copa de Asia a muy pocas semanas de que cierre el libro de pases”, empezó diciendo Marioni en entrevista para ‘Tiempo Muerto’.

Luego, Marioni hizo hincapié en que tenían la necesidad de contratar un delantero más. “Sabbag fue a la selección, se volvió a lesionar y nos impidió tener a un jugador que para nosotros era importante y que hubiera sido importante tenerlo toda la temporada. En ese punto, nosotros teníamos que salir a buscar a un delantero más. Al no tener cupo, no teníamos muchas opciones de delanteros peruanos”.

De Santis fue duramente criticado por el hincha tras fallar varios goles. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué más dijo Bruno Marioni sobre Jeriel De Santis?

El directivo también detalló que la presión le jugó una mala pasada a De Santis. “De hecho, nuestra área de scouting tenía visualizado a De Santis como un venezolano peruano, con posibilidades de hacer la documentación. Cuando investigamos él estaba en la posibilidad de hacer los trámites peruanos, entonces se transformó en una opción real. No teníamos muchas posibilidades, delanteros peruanos no abundan. Veíamos en él un jugador de 21 años, con un físico impactante. En algo que vamos a estar de acuerdo es que no tuvo la suerte de hacer goles. Le tocó la lesión de Waterman, Sabbag y Barcos. Realmente le cayó mucha presión sobre sus espaldas”.

Marioni dio detalles de cómo llegó De Santis a Alianza. (Foto: GEC)

En qué equipos jugó Jeriel De Santis

Caracas FC (Venezuela)

Boavista (Portugal)

Cartagena B (España)

Alianza Lima (Perú)

Inter City (España).

Cuáles fueron los resultados de la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sábado 21 de septiembre

Deportivo Garcilaso 1-0 Cienciano / Finalizado

Sport Boys 0-3 Alianza Lima / Finalizado

Domingo 22 de septiembre

Cusco FC 1-1 Sporting Cristal / Finalizado

Universitario 1-0 Unión Comercio / Finalizado

César Vallejo 0-0 ADT / Finalizado

Lunes 23 de septiembre

Alianza Atlético 1-0 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sport Huancayo 3-1 Los Chankas / Finalizado

Melgar 0-0 Atlético Grau / Finalizado

Martes 24 septiembre

UTC vs. Carlos Mannucci (Reprogramado - 15:00 horas | estadio Germán Contreras Jara | Canal TV: L1 Max)

Cómo se jugará la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Viernes 27 de septiembre

Unión Comercio vs Sport Boys

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre

Sábado 28 de septiembre

ADT vs Alianza Atlético

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Cienciano vs Cusco FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso del Vega

Alianza Lima vs Melgar

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 29 de septiembre

Sporting Cristal vs César Vallejo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Los Chankas vs D. Garcilaso

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Los Chankas

Mannucci vs Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Lunes 30 de septiembre

Atlético Grau vs UTC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36