La Liga Peruana de Vóley 2024-2025 nos entregó partidos emocionantes el último fin de semana. Por la fecha 3, uno de los encuentros más resaltantes fue el que logró sacar adelante Universitario ante Rebaza Acosta por 3-2. En otro encuentro bastante atractivo, Regatas le ganó 3-1 a Atenea. Por ese motivo, hay mucha expectativa para lo que será la jornada 4 de la Fase 2. Aquí te contaremos cómo se disputará.

Liga Peruana de Vóley: resultados de la fecha 3 de la segunda fase

Sábado 8 de marzo

Deportivo Wanka 3-0 Tupac Amaru --> (28-26, 25-20 y 25-18)

Géminis 3-2 Olva Latino --> (25-9, 19-25, 17-25, 25-16 y 15-12)

Atenea 1-3 Regatas Lima --> (23-25, 25-16, 20-25 y 23-25)

Domingo 9 de marzo

Universitario 3-2 Rebaza Acosta --> (25-19, 25-21, 17-25, 27-29 y 15-8)

Circolo 3-0 Deportivo Soan --> (26-24. 25-15 y 25-22)

Universitario venció a Rebaza Acosta y se mantiene en lo alto de la tabla. (Foto: Instagram Universitario)

Programación de la Fecha 4 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 15 de marzo

- Revalidación permanencia: Deportivo Alianza vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

Domingo 16 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Universidad San Martín (15:15 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

- Atlético Atenea vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo de Villa El Salvador / Latina Televisión y Movistar Deportes)

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley

La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció en conferencia de prensa que los partidos de la Liga Nacional Superior de Vóley (LNSV) serán transmitidos en vivo y en exclusiva por Latina Televisión a partir de la temporada 2024/25. Sin embargo, es importante destacar que el popular canal 2 solo pasará por señal abierta los cotejos que se desarrollen en los horarios de 3:15 p.m. y 5:00 p.m. Para estos y los otros encuentros de cada jornada puedes sintonizar Movistar Deportes.

Alianza Lima es el actual campeón del torneo. (Foto: @AlianzaLimaVB).

Por qué los clubes se negaron a jugar la primera jornada

Luis Linares, presidente de Géminis y portavoz de los clubes, indicó que la decisión de los equipos de no participar en la primera fecha se debe a una alteración en las reglas que perjudica considerablemente su estabilidad financiera.

“El día de hoy hemos sido notificados de las bases con una modificatoria, dónde se intenta imponer el cobro de gastos operativos a descontarse de la taquilla de los clubes. Imagínense no tener una taquilla que pueda cubrir los gastos cuando no hay ingreso del público”, manifestó Linares.

Asimismo, Linares, en diálogo con Movistar Deportes, culpó a la FPV por la falta de organización, ya que no se gestionaron correctamente los trámites y permisos requeridos.

“Aquí hay una ineficiencia de la Federación al no haber solicitado la documentación a tiempo y no tener los permisos (...) Hasta que no se resuelva esta situación, los clubes nos vamos a mantener en la reserva de participar”, expresó.