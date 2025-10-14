La Asociación Balón y Pluma, que se fundara en la redacción de El Comercio y que hoy es presidida por Óscar Monzón, celebró 30 años con una jornada deportiva que se realizó en el Estadio Nacional.

El evento, que contó con la participación de cuatro equipos, se vio realzado con la presencia del exmundialista peruano Teófilo Cubillas, del exdelantero de la ‘U’ y la selección Juan José Oré y del presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong.

Se dieron cita en la actividad amigos y familiares de los jugadores. El ‘Nene’ Cubillas y el titular del IPD dieron el play de honor simbólico antes de iniciarse el primer choque entre los equipos azul y blanco.

El 'Nene' Cubillas dio el play de honor en la jornada deportiva en el Estadio Nacional | Foto: Difusión

El primer partido fue ganado por el elenco azul 1-0 y luego el rojo venció al negro por un ajustado 3-2. El siguiente encuentro estuvo a cargo de aquellos que perdieron sus partidos. En definición de penales, el negro ganó 3-2 al blanco.

Y en el que decidió al campeón de la jornada, el azul venció en definición de penales al rojo por 5-3 tras empatar a dos goles.

Entre los goleadores, destacó Rurick Ruiz con cuatro anotaciones. En total se anotaron 23 goles, de los cuales 14 fueron por penales.

El árbitro Martín García sacó dos tarjetas rojas (André González y Luis Hidalgo) y cinco amarillas. La directiva, cerrando su programa, ofreció un almuerzo a sus asociados periodistas por su día el pasado 1 de octubre.

Video recomendado

Perú vs. Chile: Así fue el golazo de César Inga para abrir el marcador