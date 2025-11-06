El glamour de Georgina Rodríguez y los récords individuales de Cristiano Ronaldo cambiaron de rumbo para instalarse en un país con costumbres totalmente diferentes, pero donde el crack portugués no deja de sumarle goles a su larga lista de éxitos. Ad portas de cumplir los 41 años, el histórico goleador europeo ha sorprendido brindando detalles acerca de un retiro del fútbol profesional que asume como muy cerca, mientras en el ámbito privado, goza de plenos instantes familiares junto a modelo argentina e hijos.

ESTO HA REVELADO CRISTIANO RONALDO ACERCA DE SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Con el inicio de noviembre 2025, la carrera de Cristiano Ronaldo continúa captando la atención del mundo, y esto gracias a una vigencia marcada por los goles que pronto llegarán a detenerse habiendo superado los 40 años.

Es así como vinculado a su edad, resulta inevitable que cuando entrevisten al histórico goleador portugués, le pregunten acerca de la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, siendo Piers Morgan quien ha logrado sacarle declaraciones más que sorprendentes sobre ello.

Habiendo superado los 950 goles anotados siendo capitán del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo hoy considera sentirse preparado para que llegado el momento, decida colgar los chimpunes, creyendo que “... seré capaz de soportar esa presión”.

“Todo tiene un principio y un final”, ha remarcado el histórico goleador europeo que a inicios de 2026 cumplirá 41 años, y seguramente disputará la Copa del Mundo liderando la selección de Portugal.

A propósito de esa etapa que “será muy, muy difícil” de asimilar, pero llegará de manera indefectible, el popular CR7 confiesa que tras el retiro del fútbol profesional, “voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos”.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

La vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a la también modelo e hijos, llama la atención de manera constante, y sobre todo cuando comparten con su comunidad de seguidores, imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y uno de los datos brindados tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, hoy tiene 40 años luego de celebrarlo el pasado 5 de febrero, mientras la empresaria originaria de Buenos Aires, Argentina, es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación, y hoy ella anuncia el compromiso que los llevará al altar por primera vez. (Fuente: REUTERS)

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por Georgina Rodríguez mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.

LOS DETALLES Y AMBIENTES QUE RESALTAN ENTORNO A LA ESPECTACULAR CASA SAUDÍ DONDE VIVE CRISTIANO RONALDO JUNTO A GEORGINA RODRÍGUEZ

A fines de 2022, y en medio de la controversia generada entorno a su salida del Manchester United, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo tras decidir dejar Europa y fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudita, país con un poder adquisitivo capaz de tentar al mismísimo goleador mundial, y a una Georgina Rodríguez que lo sigue a todos lados para constituir un hogar con casa amplia, espectacularidad y lujos propios de megaestrella como lo es él.

Mediante el uso de redes sociales, tanto la prensa como los seguidores del astro portugués nacido hace 40 años, hoy pueden apreciar a detalle cada paso que da la familia conformada por el luso y la modelo nacida en Argentina, y actualmente imágenes sobre la mansión donde viven junto a sus 5 hijos desde el mes de febrero de 2023.

De acuerdo a las imágenes publicadas y recogidas en exclusiva por la Revista El Mueble, la mansión donde viven Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ofrece ambientes sofisticados con áreas verdes, ventanales enormes de vidrio, palmeras gigantes, y un predominante color blanco.

Asimismo, y si bien el interior ha sido poco difundido, el hogar árabe de ambas celebridades muestra una sala amplia con techo alto que figura decorada gracias a una lámpara colgante de cristales, y suficiente espacio como para que los menores hijos de la afamada pareja puedan desarrollar diversas actividades recreativas.