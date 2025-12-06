El glamour de Georgina Rodríguez y los récords individuales de Cristiano Ronaldo cambiaron de rumbo para instalarse en un país con costumbres totalmente diferentes, pero donde el crack portugués no deja de sumarle goles a su larga lista de éxitos. Con respecto a precisamente sus anotaciones y vigencia sobre todo, te contamos que ya ha sido presentada la camiseta lusa con la cual el popular CR7 estará disputando la Copa del Mundo 2026, y lucirá buscando ganarla por primera vez.

CRISTIANO RONALDO LUCIRÁ ESTA CAMISETA DE PORTUGAL PRESENTADA PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

El venidero 2026 representará un año histórico para la vida de Cristiano Ronaldo, y es que con 41 años ya cumplidos, disputará una edición más de una Copa Mundo que podría representar la última de su exitosa carrera.

Al respecto, ahora la noticia trasciende por el sorteo de la fase de grupos del máximo torneo integrado por hoy 48 selecciones de fútbol, pero previamente debido a la presentación de la icónica camiseta roja con tonos granates o vinotinto que vestirá el actual delantero del Al-Nassr saudí durante dicho torneo.

Mediante redes sociales, la Federación Portuguesa de Fútbol hizo público el lanzamiento de la indumentaria con la cual Cristiano Ronaldo jugará la Copa del Mundo 2026, caracterizándose por contar con trama inspirada en el océano, y estar acompañada de vivos verdes en tanto cuello como puños y cintura.

La marca Puma continuará vistiendo a una selección lusa que en Norteamérica, terminará rivalizando inicialmente contra la selección de Colombia, Uzbekistán, y el ganador de la repesca intercontinental que jugarán el Congo, Jamaica, y Nueva Caledonia.

¿CUÁNDO SE RETIRARÁ CRISTIANO RONALDO DEL FÚTBOL PROFESIONAL? ESTO RESPONDIÓ EL DELANTERO LUSO

Con el inicio de noviembre 2025, la carrera de Cristiano Ronaldo continúa captando la atención del mundo, y esto gracias a una vigencia marcada por los goles que pronto llegarán a detenerse habiendo superado los 40 años.

Es así como vinculado a su edad, resulta inevitable que cuando entrevisten al histórico goleador portugués, le pregunten acerca de la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, siendo Piers Morgan quien ha logrado sacarle declaraciones más que sorprendentes sobre ello.

Habiendo superado los 950 goles anotados siendo capitán del Al-Nassr saudí, Cristiano Ronaldo hoy considera sentirse preparado para que llegado el momento, decida colgar los chimpunes, creyendo que “... seré capaz de soportar esa presión”.

“Todo tiene un principio y un final”, ha remarcado el histórico goleador europeo que a inicios de 2026 cumplirá 41 años, y seguramente disputará la Copa del Mundo liderando la selección de Portugal.

A propósito de esa etapa que “será muy, muy difícil” de asimilar, pero llegará de manera indefectible, el popular CR7 confiesa que tras el retiro del fútbol profesional, “voy a tener más tiempo para mí, para mi familia, para criar a mis hijos”.

ESTA ES LA CANTIDAD DE AÑOS QUE SE LLEVAN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

La vida entorno al futbolista del Al-Nassr junto a la también modelo e hijos, llama la atención de manera constante, y sobre todo cuando comparten con su comunidad de seguidores, imágenes como aquella protagonizada por millonaria joya a través de la cual ella da a conocer su compromiso rumbo al altar.

Tras la publicación de fotografía donde se muestra anillo mediante redes sociales, diversa información ha empezado a darse a conocer sobre la pareja que conforman Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, y uno de los datos brindados tiene que ver con la diferencia de edad existente entre ambos.

El nacido en la isla portuguesa de Madeira, hoy tiene 40 años luego de celebrarlo el pasado 5 de febrero, mientras la empresaria originaria de Buenos Aires, Argentina, es del 27 de enero de 1994, y por ende actualmente está próxima a cumplir los 32.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan 9 años de relación, y hoy ella anuncia el compromiso que los llevará al altar por primera vez. (Fuente: REUTERS)

A pesar de la casi década que se llevan en cuanto a edad se refiere, la mediática y afamada pareja ha logrado consolidarse como una relación sentimental que tras el “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” compartido por Georgina Rodríguez mostrando anillo de compromiso, pasará a refrendarse con la celebración de matrimonio mientras gozan de lujos y comodidades viviendo sobre territorio saudí.