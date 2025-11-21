Cada vez resta menos para que la fiesta más grande del fútbol, rompa fuegos de manera oficial, y mediante una FIFA presidida por Gianni Infantino cuya organización de importante certamen, terminará marcando hito para el ‘deporte rey’. Hoy la Copa del Mundo 2026 se presenta como el histórico torneo donde la participación de 48 selecciones y anfitrionaje a cargo de 3 países, viene llamando la atención a falta de conocer los nombres de los últimos 6 equipos clasificados mediante repesca intercontinental y también eliminatorias europeas.

ESTAS SON TODAS LAS SELECCIONES CLASIFICADAS A LA COPA DEL MUNDO 2026 Y AQUELLAS QUE DISPUTARÁN LOS TORNEOS DE REPESCA, SEGÚN LA FIFA

Desde 1930, el certamen organizado por la FIFA, y que reúne a las mejores selecciones del mundo, representa quizá la más grande fiesta del fútbol, y con miras al centenario, ahora trasciende debido a sobre todo el incremento de equipos clasificados.

Según lo anunciara el presidente del máximo ente rector, Gianni Infantino, la vigésima tercera edición del Mundial que se jugará en Norteamérica, contará con la inédita participación de 48 combinados patrios, siendo hoy 42 aquellos ya con lugar asegurado, mientras los restantes 6 saldrán de dos torneos cortos muy puntuales.

A continuación, y tras la culminación de las respectivas eliminatorias continentales, te compartimos el listado compuesto por todas las selecciones clasificadas hasta el momento a la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

CONMEBOL

- Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay

CONCACAF

- México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones, Panamá, Curazao y Haití

CAF

- Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal

AFC

- Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita

OFC

- Nueva Zelanda

UEFA

- Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España

Como parte del proceso clasificatorio y la ampliación de cupos establecida por parte de la FIFA, hoy son 22 las selecciones de las 6 confederaciones asociadas a máximo ente rector del fútbol, que pasan a conformar emparejamientos ya definidos de la siguiente forma, y con la mira puesta en acceder a cita mundialista norteamericana:

Ruta A de eliminatorias europeas

- Italia vs. Irlanda del Norte

- Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta B de eliminatorias europeas

- Ucrania vs. Suecia

- Polonia vs. Albania

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta C de eliminatorias europeas

- Turquía vs. Rumania

- Eslovaquia vs. Kosovo

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

Ruta D de eliminatorias europeas

- Dinamarca vs. Macedonia del Norte

- República Checa vs. República de Irlanda

Los ganadores de cada duelo disputarán la gran final que determinará al clasificado (Partido único).

TORNEO CLASIFICATORIO INTERCONTINENTAL

- Nueva Caledonia vs. Jamaica

El ganador de esta llave se enfrentará a la República Democrática del Congo.

- Bolivia vs. Surinam

El ganador de esta llave se enfrentará a Irak.

Resulta importante destacar con respecto a la República Democrática del Congo e Irak, que ambos disputarán el pase directo al Mundial 2026 debido a ubicación en ranking FIFA, mientras las localías de eliminatorias europeas figuran determinadas por el mismo motivo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁN LAS REPESCAS RUMBO A LA COPA DEL MUNDO 2026?

A nivel global, los hinchas del ‘deporte rey’, y así su país no haya logrado clasificación ni mediante la repesca, esperan con mucha expectativa el inicio de la Copa Mundial de la FIFA disputada por primera vez con 48 selecciones.

Norteamérica se alista para albergar máxima cita del fútbol, siendo México el territorio donde, por ejemplo, el repechaje intercontinental entre los 6 combinados patrios mencionados líneas arriba, terminará llevándose a cabo, y más puntualmente en Guadalajara y Monterrey.

Según lo precisa la FIFA, dicho torneo clasificatorio que cuenta con la participación de Bolivia como clasificado de CONMEBOL, pasará a disputarse durante fechas del 23 al 31 de marzo 2026 aprovechando las jornadas que figuran disponibles para amistosos.

El mismo mes, la UEFA estará definiendo sus últimos 4 cupos rumbo a la Copa del Mundo 2026, quedando las semifinales de las 4 rutas, programadas para el jueves 26, y la final el martes 31.