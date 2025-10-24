Universitario de Deportes consiguió un triunfo clave frente a Sporting Cristal. El cuadro crema se impuso 1-0 gracias a un gol de Alex Valera, cuyo tanto fue celebrado a nivel nacional. Esta victoria representa un paso importante en la lucha por alcanzar el tan ansiado tricampeonato de la Liga 1. A continuación, te explicamos qué resultado necesita la ‘U’ para cumplir este objetivo y hacer realidad el sueño de su hinchada este domingo ante ADT en Tarma.

¡Atención, hincha crema! Este resultado necesita Universitario para ser tricampeón del fútbol peruano este domingo ante ADT en Tarma

Si Cusco FC cae ante Atlético Grau en Cusco: en este caso, Universitario de Deportes se consagraría campeón automáticamente, sin necesidad de disputar su partido frente a ADT, ya que la diferencia de puntos sería insalvable con tres jornadas por jugar. El encuentro contra el “vendaval celeste” sería solo un trámite para confirmar su triunfo en el Torneo Clausura 2025 . Si el equipo cusqueño empata, a los cremas les bastaría también igualar para ser tricampeones.

Si la 'U' vence a ADT en Tarma: este resultado le permitiría al cuadro crema alzarse con el tricampeonato de manera anticipada, a tres fechas del final, sin depender de otros resultados. Con esta victoria, el equipo de Jorge Fossati aseguraría el título por sí mismo, gracias a la ventaja que mantiene en la tabla de posiciones.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre

15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo