Universitario de Deportes logró un triunfo de película ante Ayacucho FC. El cuadro crema venció 2-1 a Ayacucho con un gol en tiempo de descuento de José Rivera. El grito del tanto del ‘Tunche’ se escuchó a nivel nacional, pues es una victoria más que importante en el objetivo de alcanzar el tan ansiado tricampeonato en la Liga 1. A continuación, te contamos qué resultados necesita la ‘U’ para cumplir este sueño anhelado de la hinchada merengue.

¡Atención, hincha crema! Estos son los resultados que necesita Universitario para ser tricampeón del fútbol peruano

Los dirigidos por Jorge Fossati tiene la oportunidad de acercarse aún más al tricampeonato si logran imponerse a Sporting Cristal este jueves. La celebración del título incluso podría adelantarse al sábado, sin necesidad de que juegue, en caso de que Atlético Grau supere a Cusco FC como visitante.

En caso de que su principal perseguidor logre una victoria, Universitario se verá obligado a vencer a ADT para asegurar el tricampeonato. Sin embargo, si Cusco FC solo consigue un empate, al equipo crema le alcanzará con igualar su partido para consagrarse campeón.

Si Universitario no logra buenos resultados frente a Sporting Cristal y ADT, aún tendría una última oportunidad de consagrarse campeón: podría levantar el título en casa, ante un estadio Monumental repleto, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre 15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario18:00 Melgar vs. Sport Huancayo

