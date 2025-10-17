Alianza Lima se impuso 3-1 a Sport Boys este jueves 16 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el conjunto blanquiazul sigue en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Sin embargo, el hecho preocupante del encuentro fue la lesión de Kevin Quevedo, quien tuvo que abandonar el campo apenas iniciado el partido.

¡Atención, hincha de Alianza Lima! Este el estado de salud de Kevin Quevedo, según lo informado por Diego Penny

En la primera jugada del encuentro, Quevedo chocó con Carvajal al disputar un balón aéreo y recibió un fuerte golpe en el lateral de la cabeza. El atacante fue retirado en ambulancia y sustituido por Gaspar Gentile al minuto 4.

Horas después de lo sucedido, Diego Penny, exarquero y actual panelista en Al Ángulo, contó cuál era el estado de salud del atacante blanquiazul. “Quevedo se va a quedar en la clínica por precaución. Ya está recuperado, está bien, pero tuvo una conmoción cerebral. Mañana le van a sacar una prueba más en la mañana para darle de alta. Pero está bien, está recuperándose”.

¿Se viene el ‘dream team’? Mr Peet revela que Luis Advíncula no será el único futbolista de la selección peruana que reforzará Alianza Lima en 2026: “Faltan...”

“Lo de Advíncula yo les dije... No va a ser el primer nombre, desde ahora se los digo. Lo dije incluso en transmisión, cuando llegó Aquino dije que no sería el último jugador de selección que llegue a Alianza. Al nombre que ustedes ya conocen y escucharon, falta quizás 2 nombres más de nivel de selección”, dijo en primera instancia el popular Mr Peet en Madrugol.

“Que los convoquen o no, es otro tema. Pero de que estuvieron en las convocatorias recientes, y en el pasado reciente de la selección, estuvieron. Completaron 2 o 3 procesos eliminatorios. No va a ser Pedro Aquino el único jugador de selección que llegue a Alianza. Bueno, el nombre de Advíncula ya se reveló“, agregó el polémico comunicador.

Por último, Mr Peet fue mucho más específico con las posiciones que busca reforzar Alianza. “A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es ‘9’, el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada”.

Mr Peet se refirió a cómo se reforzaría Alianza Lima para el 2026. (Foto: difusión)

¿Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal? Exfutbolista reveló que club de Lima busca contratar a Christian Cueva: “Le ha tocado la puerta”

Diego Penny, exarquero, confirmó que ya hay un interés real por el regreso de Christian Cueva al fútbol peruano, e incluso se han iniciado conversaciones para concretar su vuelta a Lima. Entre los posibles destinos resaltan Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. No obstante, no se desecha la posibilidad de que se sume a Sport Boys, como parte del nuevo proyecto que prepara el club chalaco para celebrar su 100 años de vida institucional.

“Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026. Ahí nomás queda”, indicó el popular ‘Flaco’ en ‘Al Ángulo’, dejando atónitos a sus compañeros tras la impactante revelación.

Cabe destacar que Cueva en Perú ha sabido defender las camisetas de San Martín, Alianza Lima y Cienciano del Cusco. En este último club demostró toda su vigencia, pese a que estuvo muy poco tiempo.

Todos los clubes en los que jugó Christian Cueva

Universidad de San Martín

Universidad César Vallejo

Unión Española

Rayo Vallecano

Alianza Lima

Deportivo Toluca F. C.

São Paulo

F. C. Krasnodar

Santos F. C.

C. F. Pachuca

Yeni Malatyaspor

Al-Fateh

Cienciano

Emelec



