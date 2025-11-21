¡Atención, hincha de Alianza Lima! Estos son los resultados que necesita el equipo blanquiazul para asegurar el segundo lugar en la Liga 1 2025

Alianza Lima buscará este domingo asegurar el segundo lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. De esta manera, evitará jugar ante Sporting Cristal una fase previa. En este contexto, muchos hinchas blanquiazules se preguntan qué resultados necesitan los dirigidos por Néstor Gorosito para lograr este objetivo.

En caso de que Alianza Lima supere a UTC: este resultado representaría solo parte del camino para que los ‘blanquiazules’ aseguren el segundo puesto, ya que dependerán de que Cusco FC sea derrotado por Sport Huancayo como visitante. Solo bajo esa combinación podrán consolidar su posición en la tabla acumulada.

En caso de que Alianza Lima empate frente a UTC: este desenlace eliminaría las posibilidades del conjunto dirigido por Néstor Gorosito de ocupar el segundo lugar en la Liga 1 2025. Independientemente del desempeño de los ‘dorados’, los victorianos finalizarán en la tercera posición.

En caso de que Alianza Lima caiga ante UTC: el equipo ‘grone’ terminará en la tercera posición del torneo y se enfrentará a Sporting Cristal en la primera semifinal por un lugar en la Copa Libertadores 2026.

Reimond Manco explota contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “¡No asumes, te escondes!”

Reimond Manco no se guardó nada y criticó duramente el accionar de Jairo Concha, volante de Universitario, en su más reciente participación en la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile en Rusia.

“Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan“, empezó diciendo Manco en ‘Juego Cruzado’.

“Cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6’ y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo”, agregó el exAlianza Lima.

Liga 1: Programación fecha 19 del Clausura

Domingo 16 de noviembre

Sport Boys 0-1 Alianza Atlético

Miércoles 19 de noviembre

Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal

Sábado 22 de noviembre

15:30 | Los Chankas vs. Universitario | Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

Domingo 23 de noviembre

15:00 | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II | Estadio Heraclio Tapia León, Huánuco.

15:00 | Comerciantes Unidos vs. ADT | Estadio Juan Maldonado, Cutervo.

15:00 | Sport Huancayo vs. Cusco FC | IPD Huancayo, Junín.

15:00 | Cienciano vs. Ayacucho FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

15:00 | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva, Lima