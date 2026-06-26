Hoy en día, millones de fanáticos del fútbol tiene sus ojos puestos en la Copa del Mundo 2026, un evento que se ha consolidado como un hito histórico con su formato ampliado a 48 selecciones y una organización sin precedentes entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en medio de esta euforia mundialista, muchos hinchas peruanos ya sienten nostalgia por ver jugar a sus equipos favoritos y cuentan las horas para que vuelva la emoción local. La buena noticia es que el periodo de espera pronto terminará, pues la organización de la Liga 1 acaba de publicar el cronograma oficial que marca el reinicio de nuestro campeonato. Conoce los detalles sobre el comienzo del Torneo Clausura y el itinerario que deberán seguir Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en este arranque.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A RODAR EL BALÓN EN NUESTRA LIGA 1?

La máxima categoría del fútbol peruano volverá a la acción en un contexto sumamente particular, ya que la primera jornada del Torneo Clausura coincidirá con los últimos días de la cita mundialista. Según la organización de la Liga 1, el reinicio de las actividades está programado para el viernes 17 de julio, extendiéndose hasta el domingo 19, fecha en la que se definirá al nuevo campeón del mundo.

Esta decisión estratégica busca dar continuidad al calendario competitivo, considerando que ciertos clubes, como Sporting Cristal y Cienciano, afrontarán compromisos internacionales en la Copa Sudamericana días después de su estreno local, según informa ESPN.

(Foto: Composición)

¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN DE LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2026 DE LA LIGA 1?

Viernes 17 de julio

13:00 | FC Cajamarca vs. Juan Pablo II

15:15 | Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

20:00 | Cienciano vs. Melgar

Sábado 18 de julio

11:00 | CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos

13:15 | ADT vs. Universitario

15:30 | Atlético Grau vs. UTC

18:30 | Cusco FC vs. Alianza Atlético

Domingo 19 de julio

11:00 | Chankas CYC vs. Sport Boys

19:00 | Alianza Lima vs. Sport Huancayo

¿QUÉ BALANCE DEJA EL TORNEO APERTURA PARA LOS CANDIDATOS AL TÍTULO?

Alianza Lima se erige como el rival a batir tras alzarse con el Apertura 2026 bajo la dirección táctica de Pablo Guede. El cuadro blanquiazul acumuló 39 unidades, asegurando la cima del certamen con una jornada de antelación. Tras una etapa inicial que presentaron dificultades, el club de La Victoria se perfila con solidez hacia la lucha por el título absoluto a final de año.

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MUNDIAL 2026?

Este certamen rompe con todos los esquemas tradicionales debido a tres factores clave:

Expansión: El torneo pasó de 32 a 48 selecciones nacionales.

El torneo pasó de 32 a 48 selecciones nacionales. Volumen: Se jugarán un total de 104 partidos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar.

Se jugarán un total de 104 partidos, lo que supone un incremento de 40 partidos respecto a la cita anterior en Qatar. Logística: Es la primera vez que la organización se reparte entre tres países, utilizando 16 sedes distintas.

El camino al título incluye una fase de grupos de 12 sectores, de donde avanzan los dos mejores y los ocho mejores terceros, añadiendo además una fase de dieciseisavos de final.

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