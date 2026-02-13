Por Redacción EC

A nivel nacional, los miles de metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) representan ahogo como condición geográfica que tiende a ser aprovechada por equipos de fútbol pertenecientes a la Liga 1 Te Apuesto. En 2026 precisamente, viene llamando la atención la cantidad de clubes peruanos de primera división que refuerzan su localía mediante estadios cuya altitud resaltamos a continuación compartiéndote los nombres de los recintos más elevados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal! Estos son los estadios con mayor altitud de la Liga 1 2026
Deportes

¡Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal! Estos son los estadios con mayor altitud de la Liga 1 2026

Ministerio de Cultura anuncia acciones tras comentarios de Gonzalo Núñez sobre delantero de Alianza Lima
Deportes

Ministerio de Cultura anuncia acciones tras comentarios de Gonzalo Núñez sobre delantero de Alianza Lima

¡Perdió los papeles! Mr. Peet ‘enciende’ las redes sociales tras furiosa reacción en vivo por eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “No se puede creer”
Deportes

¡Perdió los papeles! Mr. Peet ‘enciende’ las redes sociales tras furiosa reacción en vivo por eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “No se puede creer”

¿Por qué ya NO se publican los audios del VAR en la Liga 1 de Perú? Esto dijo Winston Reátegui
Deportes

¿Por qué ya NO se publican los audios del VAR en la Liga 1 de Perú? Esto dijo Winston Reátegui