¡Atención hinchas de Universitario, Alianza Lima y Cristal! Estos son los estadios con mayor altitud de la Liga 1 2026

A nivel nacional, los miles de metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) representan ahogo como condición geográfica que tiende a ser aprovechada por equipos de fútbol pertenecientes a la Liga 1 Te Apuesto. En 2026 precisamente, viene llamando la atención la cantidad de clubes peruanos de primera división que refuerzan su localía mediante estadios cuya altitud resaltamos a continuación compartiéndote los nombres de los recintos más elevados.

LOS ESTADIOS CON MAYOR ALTITUD DE LA LIGA 1 2026

El fútbol peruano de primera división hoy cuenta con la participación de 18 equipos, siendo 10 los clubes de altura, y cuyos m.s.n.m. buscan convertirse en su verdadero fortín para recibir a Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Con más de 3 mil m.s.n.m., tanto Cusco como Huancayo hoy albergan estadios donde la Liga 1 Te Apuesto 2026 estará disputándose, y tendrán como factor trascendental de resultados a la característica condición geográfica de la sierra incluso para más de una institución de la zona.

Al respecto, te compartimos el listado conformado por todos los recintos del fútbol peruano con mayor altitud, sus dueños de casa y ciudades protagonistas de temporada que cuenta con varios clubes imperiales y hasta cajamarquinos:

Inca Garcilaso de la Vega / 3,399 m.s.n.m. (Cusco)

- Equipo local: Cienciano, Cusco FC y Garcilaso

Héroes de San Ramón / 2,750 m.s.n.m. (Cajamarca)

- Equipo local: UTC, FC Cajamarca

Juan Maldonado Gamarra / 2,649 m.s.n.m. (Cutervo)

- Equipo local: Comerciantes Unidos

IPD Huancayo / 3,259 m.s.n.m.

- Equipo local: Sport Huancayo

Unión Tarma / 3,053 m.s.n.m.

- Equipo local: ADT

Los Chankas / 2,926 m.s.n.m. (Andahuaylas)

- Equipo local: Chankas CYC

Monumental de la UNSA / 2,335 m.s.n.m. (Arequipa)

- Equipo local: FBC Melgar

Cabe resaltar que asimismo, y como parte de los restantes clubes participantes de la Liga 1 2026, Alianza Atlético y Atlético Grau mediante el Campeones del 36, proponen clima soleado para los visitantes, mientras el CD Moquegua inicialmente jugará sus partidos de local en Lima debido a mejoramiento del 25 de noviembre, y Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, y Sport Boys terminan siendo los únicos equipos que representan a la capital.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1 TE APUESTO 2026

Viernes 13/02

- UTC vs. Cusco FC, 3 p.m. (Estadio Héroes de San Ramón)

- Universitario vs. Cienciano, 8.30 p.m. (Estadio Monumental)

Sábado 14/02

- Garcilaso vs. ADT, 1 p.m. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Juan Pablo II vs. Sporting Cristal, 3.15 p.m. (Estadio CD Juan Pablo II)

- Sport Boys vs. Atlético Grau, 5.30 p.m. (Estadio Miguel Grau)

- Alianza Atlético vs. Alianza Lima, 8 p.m. (Estadio Mansiche)

Domingo 15/02

- Sport Huancayo vs. FC Cajamarca, 1 p.m. (Estadio IPD Huancayo)

- Comerciantes Unidos vs. Chankas CYC, 3.15 p.m. (Estadio Juan Maldonado)

- FBC Melgar vs. CD Moquegua, 6.30 p.m. (Estadio Monumental de la UNSA)