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¡Atención hinchas de Universitario! Giancarlo el ‘Flaco’ Granda y su polémico comentario sobre Universitario: “No puede ser posible” | Composición EC: @ggranda7 / @universitario1924
¡Atención hinchas de Universitario! Giancarlo el ‘Flaco’ Granda y su polémico comentario sobre Universitario: “No puede ser posible” | Composición EC: @ggranda7 / @universitario1924
Por Redacción EC

El momento que vive Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 tiene muy preocupados a todos sus seguidores. El equipo merengue no logra encontrar el camino, se ve irregular en la cancha y ya se alejó a cinco puntos de los punteros, Alianza Lima y Los Chankas. Esta situación ha hecho que muchos señalen al técnico Javier Rabanal, pero el conocido periodista Giancarlo Granda salió al frente con una opinión que ha causado mucho ruido en las redes sociales. Según el ‘Flaco’, el problema no es solo del entrenador, sino de cómo se armó el equipo este año y la falta de refuerzos de peso que puedan cambiar los partidos desde la banca. El análisis ha sido duro y compartió su opinión sobre lo que le falta al club para pelear el campeonato. A continuación, te contamos qué dijo.

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