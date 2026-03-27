El momento que vive Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 tiene muy preocupados a todos sus seguidores. El equipo merengue no logra encontrar el camino, se ve irregular en la cancha y ya se alejó a cinco puntos de los punteros, Alianza Lima y Los Chankas. Esta situación ha hecho que muchos señalen al técnico Javier Rabanal, pero el conocido periodista Giancarlo Granda salió al frente con una opinión que ha causado mucho ruido en las redes sociales. Según el ‘Flaco’, el problema no es solo del entrenador, sino de cómo se armó el equipo este año y la falta de refuerzos de peso que puedan cambiar los partidos desde la banca. El análisis ha sido duro y compartió su opinión sobre lo que le falta al club para pelear el campeonato. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO GIANCARLO GRANDA SOBRE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Para el periodista, es inaceptable que un club tan grande no tenga un delantero centro de reserva que pueda entrar cuando Alex Valera no está. Granda criticó que la dirigencia no buscó un “9” de área y que ahora el equipo sufre por esa falta de puntería.

En esta línea, el ‘Flaco’ señaló que es inaceptable que el conjunto estudiantil hoy lamente la ausencia de futbolistas que antes fueron resistidos por la hinchada. “No puede ser posible que hoy la ‘U’ extrañe a Churín, a Dorregaray, a Enzo Gutiérrez, extraña la posibilidad de tener de tirar el banco y de tener un ‘9’, no tiene un nueve suplente”, manifestó con dureza en Nacional Deportes.

Además, explicó que poner a jugadores como el “Tunche” Rivera o Edison Flores en esa posición no funciona, porque ellos tienen otro estilo de juego y no son especialistas en pelear con los defensas dentro del área.

(Foto: Universitario)

¿QUÉ COMPARACIÓN HIZO EL PERIODISTA ENTRE UNIVERSITARIO Y SUS RIVALES DIRECTOS?

Granda fue tajante al observar que, a diferencia de Universitario, equipos como Alianza Lima o Sporting Cristal sí cuentan con herramientas en la banca para cambiar el rumbo de un partido. Mientras que en el equipo de Ate las opciones se ven reducidas por lesiones o bajos rendimientos, sus competidores poseen piezas de recambio de mayor peso.

“Miras al banco de Alianza y, te guste o no, están Gentile, Ramos, Girotti, tiene varias alternativas en ataque. Hasta en Cristal hay más alternativas”, sentenció el periodista, enfatizando que la “U” hoy se encuentra desarmada frente a sus clásicos rivales en cuanto a variantes ofensivas se refiere.

¿QUÉ DIJO GIANCARLO GRANDA SOBRE OTROS JUGADORES DE UNIVERSITARIO?

El análisis no se detuvo en la delantera, ya que también apuntó a rendimientos individuales que no han estado a la altura.

El periodista mencionó que Miguel Silveira no tiene la magia de Jairo Concha para dar pases de gol y que el tema de Sekou Gassama es alarmante porque casi no ha jugado.

Adicionalmente, Granda señaló que el equipo necesita recuperar la confianza de futbolistas como César Inga, quien bajó su nivel tras frustrarse su pase al extranjero, según recoge Infobae.

@radionacionalfm ⚽🔥 A puertas del clásico, hay dudas en tienda crema. Universitario de Deportes no viene mostrando el nivel con el que supo imponerse en temporadas pasadas… y ahora el reto es mayor. El duelo ante Alianza Lima podría marcar un antes y un después: complicar seriamente su camino en el Torneo Apertura o sacudir el futuro del DT Rabanal. Clásico caliente… y con mucho en juego. 👀 #NacionalDeportes #ClásicoPeruano #Universitario #AlianzaLima #FútbolPeruano ♬ sonido original - Radio Nacional