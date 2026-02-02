Universitario hizo la tarea y venció 2-0 sin problemas a ADT en el estadio Monumental, en un duelo válido por la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, en Ate muchos hinchas se preguntaban el motivo por el que Sekou Gassama no estaba ni en el banco de suplentes. Esto se debe a que el delantero español todavía se viene poniendo a punto físico y futbolístico para debutar, pues llegó tarde a la pretemporada.

¡Atención hinchas de Universitario! Javier Rabanal confirmó cuándo debutará Sekou Gassama en el cuadro crema

En este contexto, Javier Rabanal, técnico de la ‘U’, dejó en claro cuándo será el momento del debut del delantero extranjero que trajo la directiva merengue para este temporada.

“Yo creo que cuando se cumplan unas 5 semanas de haber llegado. Te diría que dentro de 2 o 3 semanas si todo va bien, podría estar perfectamente para ser alineado”, dijo el entrenador español.

“Se puede adelantar un poco porque físicamente ha venido bastante bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta y ya está trabajando con el grupo”, agregó el estratega europeo.

¿En qué equipos estuvo Sekou Gassama?

Almería B

Real Valladolid

Rayo Vallecano B

Baladona

Valencia Mestalla

Fuenlabrada

Málaga

Real Racing Club

Anorthosis Famagusta

USM Alger

Eldense

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

UTC 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 31 de enero

Sport Boys 1-1 Los Chankas (Finalizado)

Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca (Finalizado)

Melgar 2-0 Cienciano (Finalizado)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso 1-1porting Cristal (Finalizado)

Alianza Atlético 1-0 Cusco FC (Finalizado)

Universitario 2-0 ADT (Finalizado)

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / Juan Maldonado / L1MAX)

Programación fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 06 de febrero

15:00 | CD Moquegua vs UTC | Hugo Sotil (L1 MAX)

Sábado 07 de febrero

13:00 | ADT vs Sport Boys | Unión Tarma (L1 MAX)

15:15 | Atlético Grau vs Sport Huancayo | Campeones del 36 (L1 MAX)

20:00 | Cusco FC vs Universitario | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)

Domingo 08 de febrero

11:00 | Sporting Cristal vs Melgar | Alberto Gallardo (L1 MAX)

13:15 | Los Chankas vs Alianza Atlético | Los Chankas (L1 MAX)

15:30 | Cienciano vs Juan Pablo II | Inca Garcilaso de la Vega (L1 MAX)

18:00 | Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Alejandro Villanueva (L1 MAX)

Lunes 09 de febrero

15:30 | FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | Héroes de San Román (L1 MAX)