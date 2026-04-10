El Perú se prepara para vivir una de las jornadas más importantes del año con las Elecciones Generales 2026 programadas para este domingo 12 de abril, un proceso que movilizará a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional y que tendrá impacto directo en diversas actividades, incluido el ámbito deportivo. En ese contexto, tanto la Liga 1 como la Liga Peruana de Vóley han anunciado cambios en sus calendarios, generando expectativa entre los hinchas que siguen de cerca cada fecha. La medida no solo responde a una cuestión logística, sino también a la intención de garantizar que futbolistas, voleibolistas y todos los involucrados puedan cumplir con su deber cívico sin inconvenientes. A continuación, te explicamos de manera clara qué ocurrirá con los torneos, cuándo se retomarán los encuentros y cómo se jugará la esperada final del vóley nacional tras esta breve suspensión.

¿SE JUGARÁN PARTIDOS DURANTE LAS ELECCIONES 2026?

No habrá actividad deportiva oficial durante el domingo 12 de abril. Tanto la organización del campeonato de fútbol peruano como la Federación Peruana de Vóley optaron por detener sus competencias de manera temporal. Esta determinación busca facilitar que jugadores, entrenadores y demás integrantes de los equipos puedan acudir a votar sin restricciones.

La paralización incluye tanto al Torneo Apertura de la Liga 1 como a la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley, que ya se encuentra en su etapa decisiva. De esta forma, se prioriza el desarrollo ordenado de las elecciones, evitando cualquier cruce de horarios o complicaciones logísticas.

¿CUÁNDO REGRESA LA LIGA 1 TRAS LAS ELECCIONES?

La actividad futbolística profesional retomará su curso el martes 14 de abril, iniciando con la disputa de la décima fecha del Apertura. Para esta vuelta a las canchas, la organización optó por un formato de programación fragmentado en dos bloques, los cuales se jugarán íntegramente a mitad de semana.

Foto: Liga 1

A continuación, los detalles de la jornada de reinicio:

Martes 14 de abril

- CD Moquegua vs Juan Pablo II (13:00 horas / Estadio 25 de noviembre)

- ADT vs Alianza Lima (15:15 horas / Estadio Unión Tarma)

- Sport Boys vs Melgar (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Miércoles 15 de abril

UTC vs Sport Huancayo (15:00 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (13:00 horas / Estadio Juan Maldonado)

Atlético Grau vs Sporting Cristal (15:00 horas / Estadio Campeones del 36)

Cusco FC vs FC Cajamarca (18:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas / Estadio Monumental)

Jueves 23 de abril

Los Chankas vs Cienciano (15:00 horas / Estadio Los Chankas)

¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA FINAL DE LA LIGA PERUANA DE VÓLEY?

Tras el infartante triunfo de la Universidad San Martín sobre Universitario en el set decisivo del tercer partido, el cuadro “santo” logró su boleto para enfrentar a Alianza Lima en la gran definición. Las “íntimas”, que llegan descansadas tras superar con autoridad al Deportivo Géminis, buscarán coronar su dominio con un nuevo título.

La serie final se desarrollará bajo un sistema de ida y vuelta, con la posibilidad de un tercer partido si ambos equipos igualan en victorias.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Primer partido: domingo 19 de abril a las 17:00 horas.

Segundo partido: domingo 26 de abril a las 17:00 horas.

Encuentro adicional (de ser necesario): domingo 3 de mayo a las 17:00 horas.

Todos los compromisos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, escenario que ha albergado toda la temporada, según informa Infobae.