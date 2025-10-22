¡Comienza la acción! La espera ha terminado: la Liga Peruana de Vóley Femenino arranca este fin de semana con un emocionante encuentro inaugural entre Deportivo Soan y Rebaza Acosta, programado para el sábado 25 de octubre. Si planeas seguir los partidos en vivo, es importante que sepas que solo un canal contará con la transmisión en directo de los encuentros. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas nada del torneo.

En esta nueva temporada, Latina TV ha decidido modificar la forma en que los aficionados podrán seguir los partidos. A diferencia de años anteriores, ya no se transmitirán de forma gratuita a través de su canal de YouTube.

Ahora, quienes deseen ver los encuentros en vivo deberán acceder al contenido a través del aplicativo móvil de Latina y su página web oficial, donde estará disponible la cobertura completa de la Liga Nacional de Vóley Femenino.

La señal abierta de Latina TV será la responsable de llevar a los hogares peruanos los partidos de la Liga Nacional de Vóley Femenino. Además, el canal complementará su cobertura con transmisiones en línea a través de su aplicación móvil y su sitio web oficial, permitiendo así que los aficionados puedan seguir la competencia desde cualquier dispositivo.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Equipos que participarán en esta temporada de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima | DT: Facundo Morando [ARG]

Regatas Lima | DT: Horacio Bastit [ARG]

U. San Martín | DT: Guilherme Schmitz [BRA]

Universitario de Deportes | DT: Francisco Hervás [ESP]

Deportivo Géminis | DT: Otávio Machado [BRA]

Club Atlético Atenea | DT: Lorena Góngora [ARG]

Deportivo Wanka | DT: Martín Rodríguez [PER]

Rebaza Acosta | DT: Roy Mauricio [PER]

Olva Latino | DT: Walter Lung [PER]

Deportivo Soan | DT: Mauro Boasso [ARG]

Circolo Sportivo Italiano | DT: Marcos Blanco [ARG]

Kazoku No Perú | DT: Arturo Gambini [PER]