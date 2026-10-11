La molestia se instaló en Arequipa después de un partido que parecía estar bajo el control de Melgar, que llegó a ponerse 2-0 arriba frente a Universitario en el Estadio Monumental. Sin embargo, el conjunto crema reaccionó en Ate y consiguió remontar el marcador para terminar igualando el encuentro. El resultado dejó un sabor amargo en el cuadro rojinegro, que estuvo cerca de llevarse una victoria importante. Entre los más inconformes apareció Bernardo Cuesta, delantero argentino-peruano que había abierto la cuenta para el equipo arequipeño. Tras el pitazo final, el atacante no ocultó su fastidio por una jugada que consideró determinante.

Cuesta cuestionó duramente la actuación del árbitro Bruno Pérez y puso el foco en el segundo tanto de Universitario, convertido por Alex Valera. Según la apreciación del delantero, antes de esa anotación habría existido una falta de Edison Flores que debió ser sancionada. La jugada despertó su indignación, pues consideró que la acción merecía una revisión por parte del juez del compromiso. Mientras los cremas celebraban haber rescatado el empate, en Melgar persistía la sensación de que una decisión arbitral pudo influir en el desenlace. La polémica quedó instalada tras un duelo que cambió de rumbo en el Monumental.

“Gastamos miles y miles de soles en el VAR para no utilizarlo”, fue lo que dijo Bernardo Cuesta

La indignación de Bernardo Cuesta quedó en evidencia al cuestionar el uso del VAR durante el encuentro entre Melgar y Universitario. El delantero expresó su frustración por una jugada que, desde su perspectiva, debió ser revisada por el equipo arbitral. “Volvemos a lo de siempre. Gastamos miles y miles de soles en el VAR para no utilizarlo”, manifestó el atacante, visiblemente molesto por lo ocurrido en el terreno de juego. Para el futbolista, la tecnología debía servir para esclarecer acciones polémicas y evitar decisiones cuestionables. Sin embargo, consideró que en esta ocasión no se aprovechó esa herramienta.

Cuesta también insistió en que la acción merecía una revisión más exhaustiva, al asegurar que hubo una infracción evidente durante la jugada. “Una falta clarísima y un pisotón clarísimo. No tuvieron la decencia de revisar en el VAR”, reclamó el delantero argentino-peruano. Sus declaraciones reflejaron el malestar que dejó el empate en el conjunto arequipeño, que había conseguido una ventaja de dos goles. Finalmente, el atacante cuestionó la falta de intervención de los árbitros encargados de la tecnología. “No es tan difícil ir a ver a un televisor a ver qué pasó”, sentenció, avivando la polémica tras el compromiso.

Melgar no pudo mantener la ventaja, pero se sienten perjudicados por actuaciones arbitrales

En medio de sus cuestionamientos al arbitraje, Bernardo Cuesta, conocido popularmente como ‘Bernie’, también puso en tela de juicio el tiempo que permaneció fuera del campo Williams Riveros tras recibir un golpe durante el encuentro. El delantero de Melgar consideró que hubo una diferencia en el tiempo aplicado al defensor de Universitario respecto a otros futbolistas. A su juicio, las reglas deben cumplirse de la misma manera para todos los jugadores, sin excepciones. La situación se sumó a las acciones polémicas que generaron malestar en el conjunto arequipeño. Por ello, el atacante decidió expresar públicamente su desacuerdo.

“Cuando un jugador está lesionado y sale, es un minuto y no diez segundos como le pasó a Riveros. La regla tiene que ser igual para todos y no como quiera el árbitro. A mí me enseñaron que un minuto son 60 segundos”, remarcó Cuesta. Con estas palabras, el futbolista dejó clara su molestia por el manejo de las decisiones arbitrales durante el compromiso. Además, sostuvo que en Melgar sienten que ciertas actuaciones de los jueces los han perjudicado. El empate 2-2 frente a Universitario terminó así acompañado de fuertes reclamos por parte del delantero, quien no ocultó su indignación tras dejar escapar una ventaja de dos goles.

“Ya lo paso mucho tiempo y siempre es lo mismo. Nadie dice nada y el único que pierde es el fútbol peruano”

Las críticas de Bernardo Cuesta al arbitraje no terminaron con sus primeros reclamos tras el empate entre Melgar y Universitario. El delantero reconoció que su equipo también debía asumir responsabilidades por lo ocurrido en el campo, pero insistió en que determinadas decisiones arbitrales terminaron perjudicándolos. Para el atacante, el esfuerzo realizado durante el compromiso no siempre se ve reflejado en el resultado cuando, desde su perspectiva, se producen errores que influyen en el desarrollo del juego. Su malestar evidenció la frustración que dejó el encuentro en el conjunto arequipeño. Así, el futbolista volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos contra los jueces.

“Hacemos también el mea culpa, pero hay cosas que también nos perjudican. El trabajo que uno hace en el campo de juego a uno lo perjudica por toma de decisiones. Ya lo paso mucho tiempo y siempre es lo mismo. Nadie dice nada y el único que pierde es el fútbol peruano”, añadió Cuesta. Con estas declaraciones, el delantero expresó su inconformidad ante situaciones que considera repetitivas en el campeonato nacional. Asimismo, dejó entrever que la falta de respuestas frente a estos episodios alimenta el malestar de los equipos afectados. Para el atacante, las consecuencias van más allá de un resultado puntual y terminan repercutiendo en el desarrollo del fútbol peruano.

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