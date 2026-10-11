Por Redacción EC

La molestia se instaló en Arequipa después de un partido que parecía estar bajo el control de Melgar, que llegó a ponerse 2-0 arriba frente a Universitario en el Estadio Monumental. Sin embargo, el conjunto crema reaccionó en Ate y consiguió remontar el marcador para terminar igualando el encuentro. El resultado dejó un sabor amargo en el cuadro rojinegro, que estuvo cerca de llevarse una victoria importante. Entre los más inconformes apareció Bernardo Cuesta, delantero argentino-peruano que había abierto la cuenta para el equipo arequipeño. Tras el pitazo final, el atacante no ocultó su fastidio por una jugada que consideró determinante.