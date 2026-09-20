Deportivo Garcilaso atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026 luego de conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado no solo permitió al conjunto cusqueño celebrar ante uno de los principales equipos del campeonato, sino también colocarse en lo más alto de la tabla. En medio de esta destacada campaña, un personaje que destaca es el delantero Beto Da Silva, quien continúa siendo una de las figuras del cuadro imperial. Sin embargo, su buen presente no ha sido suficiente para integrar la reciente lista de convocados de la selección peruana. Tras el partido contra el cuadro crema, el atacante fue consultado sobre esta situación y respondió con tranquilidad, dejando clara su postura respecto a una eventual convocatoria. A continuación, te contamos qué dijo Da Silva.

¿QUÉ DIJO BETO DA SILVA SOBRE SU AUSENCIA EN LA CONVOCATORIA DE PERÚ?

Luego de la goleada ante Universitario, Beto Da Silva conversó con los medios en zona mixta y se refirió brevemente a su ausencia de la nómina de la selección peruana. El atacante evitó mostrar preocupación y aseguró que su prioridad actualmente está puesta en Deportivo Garcilaso.

“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana”, manifestó el delantero, según recoge Bolavip.

Respecto al cotejo ante la ‘U’, Da Silva, aunque no pudo marcar, destacó el trabajo realizado durante la semana y la planificación que permitió conseguir el triunfo de su equpo.

“Hicimos un gran partido. En la medida que entrenamos durante toda la semana, sabíamos cómo iba a ser”, explicó. Además, agregó que la falta de atención externa no modifica los objetivos del plantel: “Así no hablen de nosotros, no nos cambia nada. Nosotros tenemos la meta muy clara y lo estamos demostrando partido tras partido”.

🗣️ "Ya se me dará la oportunidad en la Selección 🇵🇪"



✍🏼 Beto Da Silva



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¿QUIÉNES SON LOS CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA?

La lista para los próximos compromisos de Perú está conformada por 25 futbolistas distribuidos entre arqueros, defensas, mediocampistas y delanteros:

Arqueros: Diego Romero, Matías Córdova y Pedro Gallese.

Diego Romero, Matías Córdova y Pedro Gallese. Defensas: César Inga, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

César Inga, Erick Noriega, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. Centrocampistas: André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún.

André Carrillo, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Pretell, Oslimg Mora, Rodrigo Vilca, Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún. Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Bassco Soyer, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Piero Magallanes.

¿A QUIÉNES ENFRENTARÁ PERÚ EN LA PRÓXIMA FECHA FIFA?

La selección peruana tendrá cuatro partidos durante esta próxima ventana internacional. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Perú vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre, a las 15:30, en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Sábado 26 de septiembre, a las 15:30, en el Inter&Co Stadium de Orlando. México vs. Perú | Martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Martes 29 de septiembre, a las 20:00, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre, a las 13:00, en el Saputo Stadium de Montreal.

Sábado 3 de octubre, a las 13:00, en el Saputo Stadium de Montreal. Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre, a las 18:00, en el Niu Stadium de Miami.

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