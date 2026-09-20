Beto Da Silva se pronuncia con respecto a su ausencia en la convocatoria de la selección peruana pese a su buen momento en Deportivo Garcilaso | Foto: @clubdeportivogarcilaso
Beto Da Silva se pronuncia con respecto a su ausencia en la convocatoria de la selección peruana pese a su buen momento en Deportivo Garcilaso | Foto: @clubdeportivogarcilaso
Por Redacción EC

Deportivo Garcilaso atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026 luego de conseguir una contundente victoria por 4-0 frente a Universitario de Deportes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado no solo permitió al conjunto cusqueño celebrar ante uno de los principales equipos del campeonato, sino también colocarse en lo más alto de la tabla. En medio de esta destacada campaña, un personaje que destaca es el delantero Beto Da Silva, quien continúa siendo una de las figuras del cuadro imperial. Sin embargo, su buen presente no ha sido suficiente para integrar la reciente lista de convocados de la selección peruana. Tras el partido contra el cuadro crema, el atacante fue consultado sobre esta situación y respondió con tranquilidad, dejando clara su postura respecto a una eventual convocatoria. A continuación, te contamos qué dijo Da Silva.

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