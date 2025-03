‘El Valor de la Verdad’ es uno de los programas que más éxito tuvo en su momento en la televisión peruana. Por ese motivo, genera gran expectativa entre los televidentes de Perú el tan anunciado regreso para este sábado 8 de marzo por Panamericana Televisión. En esta ocasión, la primera invitada será nada menos que Pamela López, expareja de Christian Cueva. A propósito de ello, Beto Ortiz, quien será nuevamente conductor, reveló cuánto le pagaron para que ella asista a dicho espacio.

Beto Ortiz reveló cuánto le pagaron a Pamela López por asistir a ‘El Valor de la Verdad’: “No hay caja que aguante”

Ortiz le dio una entrevista a Infobae Perú y contó detalles sobre cómo lograron que López se sentara en el famoso sillón para contar detalles inéditos de su vida y del popular ‘Aladino’. “El invitado cobra lo que gana”, recalcó el periodista.

“La primera invitada se lleva lo que gana, como la última. Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los 4 ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, agregó Ortiz sobre este tema.

Beto Ortiz entrevistará a Pamela López en el regreso de "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

¿Qué más dijo Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’?

De otro lado, Beto indicó que fue complicado formar una lista de invitados que estén dispuestos a sentarse en el programa para enfrentarse al polígrafo. “Esa es la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a ‘El valor de la verdad’. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua. De hecho, mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”.

Beto Ortiz y el consejo a Pamela Franco luego de escuchar las respuestas de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’

Al ser consultado sobre cómo fue la experiencia de grabar el primer programa de ‘El Valor de la Verdad’, el cual se estrenara este sábado 8 de marzo por Panamericana, Beto señaló que fue complicado, pero el profesionalismo de las personas que lo acompañan en este nuevo reto fue muy importante. “Bacán, la verdad es que todo salió bien a pesar de que siempre los primeros programas suelen ser accidentados, pero en Panamericana hay gente muy competente”, comentó el comunicador a Trome.

Sobre lo que dijo López, Beto le envió un consejo a Franco. “Le aconsejaría a Pamela Franco que vea el programa, que saque su cuaderno y tome nota, porque los agresores, golpeadores, tienen un patrón serial y, si cree que a ella no le va a pasar lo que ha vivido Pamela López, bueno pues”.

Franco y Cueva dan muestra de su amor cada cierto tiempo en redes.

Por último, el también escritor reveló que hay situaciones muy sensibles que López reveló. “Me sorprendió saber que hay más historias de esta pareja (Cueva - López) que no se conocían, que tienen que ver no solo con agresiones, sino con abortos”.