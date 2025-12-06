La selección de Bolivia mantiene viva su aspiración de llegar al Mundial 2026 y acaba de conocer el camino que deberá recorrer si supera el repechaje internacional. El reciente sorteo de la fase de grupos, realizado en Washington, Estados Unidos, reveló el destino que podría esperarle a la ‘Verde’ en caso de asegurar su clasificación.

Aunque todavía tiene dos partidos claves por delante, el posible escenario ya genera expectativa: un grupo considerado uno de los más exigentes del torneo. Descubre qué selecciones aguardan en esa zona y cómo se definirá su presencia en la Copa del Mundo.

¿QUÉ RIVALES ENFRENTARÍA BOLIVIA EN EL “GRUPO DE LA MUERTE”?

En caso de imponerse en el repechaje, Bolivia quedaría ubicada en el grupo I, un sector en el que ya están instalados Francia, Senegal y Noruega, tres combinados con historial fuerte en competencias internacionales. Este emparejamiento se desprende del sorteo celebrado en Estados Unidos, donde se definió que el ganador de la llave en la que participa la Verde se sumará a estas selecciones.

La propia Federación Boliviana de Fútbol expresó su entusiasmo ante la posibilidad, recordando en redes sociales que están “a solo dos partidos de llegar al Mundial”.

¿CÓMO QUEDA EL CAMINO DE BOLIVIA EN EL REPECHAJE INTERNACIONAL?

El recorrido de la ‘Verde’ hacia el Mundial 2026 se resume en dos instancias decisivas:

Primer duelo eliminatorio: Bolivia deberá superar a Surinam en la semifinal de su llave. Partido por el cupo mundialista: Si avanza, se enfrentará a Irak, selección que ya aguarda en la final. El ganador asegurará uno de los dos boletos disponibles para la Copa del Mundo.

En paralelo, la otra llave del repechaje la disputan Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo, pero solo una selección obtendrá su pase directo, según informa RPP.

¿CÓMO QUEDÓ EL SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026?

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, UEFA D

Grupo B: Canadá, UEFA A, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, UEFA C

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA B, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Colombia, Uzbekistán

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MUNDIAL 2026?

La FIFA decidió que el Mundial 2026 se desarrolle en Canadá, México y Estados Unidos y que arranque y se dispute en el periodo tradicional, que en esta ocasión sería a partir del martes 9 de junio. Por otro lado, la gran final del certamen se llevaría a cabo el domingo 19 de julio.

Dieciséis ciudades de los 3 países anfitriones acogerán los partidos del certamen, que en esta oportunidad enfrentará a 48 selecciones, 16 más que en las últimas ediciones del torneo desde Francia 98. Los equipos estarán divididos en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

