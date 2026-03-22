La Selección de Bolivia afronta un momento decisivo en su camino hacia el Mundial 2026, cuando se mida ante Selección de Surinam por el repechaje intercontinental organizado por la FIFA. Este encuentro no solo definirá su continuidad en la competencia, sino que también representa una oportunidad concreta para volver a una Copa del Mundo tras más de 30 años de ausencia. El duelo se desarrollará bajo un formato completamente renovado, que concentra todos los partidos en una sola sede y elimina el margen de error con enfrentamientos a partido único. En este escenario, cada selección deberá responder con máxima precisión para seguir en carrera. Bolivia, que finalizó en zona de repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas, intentará dar el primer golpe ante un rival que también busca hacer historia. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y EN QUÉ HORARIO SE ENFRENTAN BOLIVIA Y SURINAM POR EL PASE AL MUNDIAL?

El esperado choque entre la escuadra boliviana y el combinado de Surinam está pactado para el jueves 26 de marzo de 2026. Este duelo, correspondiente a las semifinales de la Llave B del repechaje, tendrá como escenario el moderno Estadio BBVA, ubicado en la ciudad de Monterrey. En cuanto a la programación televisiva y de asistencia, las acciones comenzarán a las 17:00 hora local de México.

Para quienes sigan la transmisión desde los distintos puntos del continente, los horarios oficiales de inicio quedan establecidos de la siguiente manera:

Bolivia: 19:00 horas.

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas.

Venezuela: 19:00 horas.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00 horas.

(Foto: Composición)

¿QUÉ NECESITA BOLIVIA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL 2026?

La selección boliviana debe superar dos etapas para asegurar su presencia en la Copa del Mundo:

Ganar a Surinam en la semifinal Vencer en la final al ganador ya preclasificado, que en su caso será Selección de Irak

Si logra ambos triunfos, Bolivia obtendrá uno de los últimos cupos disponibles y volverá a un Mundial tras más de tres décadas de ausencia.

/ AIZAR RALDES

¿CÓMO ES EL NUEVO FORMATO DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL?

El sistema de clasificación cambió de forma importante para esta edición. A diferencia de procesos anteriores, ya no existen partidos de ida y vuelta. En su lugar, se implementó un mini torneo con las siguientes características:

Sede única en México

Partidos únicos (sin revancha)

Eliminación directa en cada fase

Este formato reduce el margen de error, ya que un solo partido define el destino de cada selección.

¿QUÉ SELECCIONES PARTICIPAN EN ESTE REPECHAJE?

En total, seis equipos forman parte de esta instancia, representando distintas confederaciones:

Conmebol: Bolivia

Concacaf: Surinam y Jamaica

Asia: Irak

África: República Democrática del Congo

Oceanía: Nueva Caledonia

Cada uno busca quedarse con uno de los últimos boletos disponibles para el torneo mundial.

¿CÓMO SE DEFINIERON LOS CRUCES DEL REPECHAJE?

La distribución de los enfrentamientos se basó en la posición de cada selección en el ranking FIFA. A partir de ello:

Los cuatro equipos con peor ubicación (Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia) disputan las semifinales

Los dos mejor posicionados (Irak y República Democrática del Congo) avanzaron directamente a la final de sus respectivas llaves

Este criterio determinó el camino que cada selección deberá recorrer para alcanzar la clasificación, según informa el diario Clarín.