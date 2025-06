La llegada de Christian Cueva a Ecuador generó gran expectativa entre aficionados y medios deportivos, al incorporarse a las filas de Emelec, uno de los equipos más emblemáticos de Ecuador. Tanto hinchas como periodistas han elogiado las habilidades de ‘Aladino’, calificándolo como una valiosa incorporación para el conjunto azul. Se espera que en dicho club, con el apoyo de su entorno, el volante alcancé su mejor nivel.

En este contexto, se supo en las últimas horas que el mismo Cueva tuvo que pagar una fuerte suma de dinero para poder desligarse de Cienciano, club con el que todavía tenía contrato.

Cueva aún tenía un compromiso contractual con Cienciano hasta finales de junio, por lo que, si quería dejar el club, debía negociar su salida. Según informó Sergio Ludeña, quien está a cargo de la administración del equipo cusqueño, ambas partes lograron un consenso para poner fin al acuerdo antes de la fecha establecida.

“No hubo transferencia de Emelec, sino de parte del jugador por los días de contrato que quedaban, que era hasta el fin del Torneo Apertura. Fueron 75 mil dólares, pero estábamos a 15 o 20 días de no recibir un dólar”, señaló Ludeña en Gusadro Podcast.

El exAlianza Lima, por su parte, comentó sentirse muy motivado de haber llegado a Emelec. “Estoy muy contento por este nuevo reto. Me estoy acoplando rápidamente gracias a la apertura y al gran recibimiento que he tenido en el equipo”, dijo el peruano al momento de su presentación.

Christian Cueva fue presentado de gran manera en Emelec de Ecuador.

Iván Hurtado, exfutbolista histórico y mundialista con Ecuador, le mandó una particular advertencia al volante peruano. “Si le hacemos una buena novela (a Cueva), un protocolo, es bueno, se lo merece. Pero así con todo lo que se le prepara, en la cancha tiene que demostrar, no hay excusa, no es que tenemos que decir que hay que darle tiempo, que no está adaptado”, dijo el ecuatoriano en entrevista con ‘La Banda’ de El Canal del Fútbol.

Luego, el exzaguero central agregó: “Para mí, el buen jugador en todo momento tiene que lucir, no hay que no, que la cancha está así, el buen jugador tiene que mostrar la calidad siempre”.

Qué más debes saber sobre Iván Hurtado

Considerado una figura histórica del fútbol ecuatoriano, Hurtado dejó una huella imborrable como defensor en el ámbito sudamericano. Originario de Esmeraldas, inició su camino en el balompié profesional a temprana edad y rápidamente se distinguió por su temple, liderazgo y notable inteligencia dentro del terreno de juego. A diferencia de otros zagueros que priorizan el físico, Hurtado se destacaba por su sentido de ubicación y su aguda lectura táctica, cualidades que lo convirtieron en un baluarte defensivo por más de 20 años.

Con la selección nacional, se consolidó como una leyenda. Disputó más de 160 encuentros con la “Tri”, cifra que lo posicionó como uno de los jugadores con más apariciones en selecciones sudamericanas durante años. Fue pieza clave en la histórica clasificación de Ecuador al Mundial de Corea-Japón 2002 y volvió a liderar al equipo en Alemania 2006. Su impacto iba más allá del juego: era el capitán que guiaba, que daba la cara en los momentos difíciles y que transmitía serenidad cuando más se necesitaba.