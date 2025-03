¿Brasil perderá los puntos ante Colombia? Esto se sabe tras los 7 cambios que hizo en el partido por Eliminatorias

Brasil y Colombia nos regalaron un verdadero partidazo por la jornada 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. En un encuentro plagado de emociones, la ‘Verdeamarela’ se impuso 2-1 sobre el final del partido con tanto de Vinicius Júnior. Sin embargo, la polémica se centró en los siete cambios que realizó el pentacampeón del mundo. Incluso, la prensa colombiana mencionó la posibilidad de exigir los puntos por esta inusual situación.

Sin embargo, los siete cambios realizados por Brasil están respaldados por el reglamento. Cuando se dio el minuto 102, Vinicius fue cambiado por Leonardo Rech Ortiz, lo que significó la séptima variante para el cuadro local.

No obstante, este cambio se justifica en lo sucedido en el partido. A los 71 minutos, lamentablemente, se produjo un choque de cabezas entre el brasileño Alisson y el colombiano Dávinson Sánchez, provocando que ambos sean cambiados por Bento y Carlos Cuesta, respectivamente.

Entonces, lo ocurrido generó que Dorival Júnior, técnico de Brasil, tuviera una variante extra en un caso de conmoción cerebral como el que se dio. Además, el otro cambio extra lo obtuvo debido a que, de acuerdo al mismo reglamento, si el rival también hace empleo de esta posibilidad de variante por conmoción cerebral, tal como pasó con los colombianos, el rival, en este caso Brasil, obtiene una modificación más.

Brasil y Colombia se enfrentaron por las Eliminatorias 2026. Vinicius marcó el gol de la victoria del cuadro local. (Foto: Getty Images)

A continuación, repasamos lo que dice el reglamento:

Sustitución adicional por conmoción cerebral:

Los equipos pueden hacer una única sustitución adicional por conmoción cerebral durante un partido, independientemente de cuántas sustituciones normales se hayan realizado.

Si un equipo utiliza esta sustitución, el equipo contrario tendrá derecho a una sustitución adicional.

Esta sustitución no cuenta como parte de las oportunidades normales de sustitución

Programación y resultados de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

Jueves 20 de marzo

- Paraguay 1-0 Chile

- Brasil 2-1 Colombia

- Perú 3-1 Bolivia

Viernes 21 de marzo

- Ecuador vs Venezuela (16:00 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

- Uruguay vs Argentina (18:30 horas / estadio Centenario / canal 3 o 703 HD de Movistar TV)

Paolo Guerrero volvió al gol con la selección peruana (Foto: AFP)

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 14 - marzo de 2025

Colombia vs. Paraguay | 25 de marzoVenezuela vs. Perú | 25 de marzoBolivia vs. Uruguay | 25 de marzoArgentina vs. Brasil | 25 de marzoChile vs. Ecuador | 25 de marzo

Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú | 4 de junioVenezuela vs. Bolivia | 4 de junioParaguay vs. Uruguay | 4 de junioChile vs. Argentina | 4 de junioEcuador vs. Brasil | 4 de junio

Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela | 9 de junioPerú vs. Ecuador | 9 de junioBrasil vs. Paraguay | 9 de junioBolivia vs. Chile | 9 de junioArgentina vs. Colombia | 9 de junio

Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú | 9 de septiembreColombia vs. Bolivia | 9 de septiembreBrasil vs. Chile | 9 de septiembreParaguay vs. Ecuador | 9 de septiembreArgentina vs. Venezuela | 9 de septiembre

Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay | 14 de septiembreVenezuela vs. Colombia | 14 de septiembreBolivia vs. Brasil | 14 de septiembreChile vs. Uruguay | 14 de septiembreEcuador vs. Argentina | 14 de septiembre