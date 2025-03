La selección peruana terminó con una sensación de eliminación tras caer 1-0 ante Venezuela en Maturín. De esta manera, sus posibilidades de clasificar al Mundial se vieron mucho más reducidas. Sin embargo, lo que más provocó polémica fueron las decisiones que tomó Cristián Garay, árbitro chileno. En una de estas acciones, por ejemplo, le anuló un gol a Bryan Reyna por supuestamente haber introducido el balón con la mano.

Bryan Reyna reveló si metió o no la mano en el gol que le anularon ante Venezuela por las Eliminatorias

Ante esta situación, Reyna fue consultado para que exprese su versión de los hechos. “Ahí ven las cámaras, no me choca en la mano, tengo la mano pegada, me choca en la cabeza y va directo al arco. Me choca en la rodilla”, dijo el popular ‘Picante’ mientras transitaba por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el exALianza Lima agregó: “No me toca en la mano, estoy con la rodilla levantada, si me hubiera tocado en la mano, el balón no hubiera ido de frente”.

Bryan Reyna se refirió a su gol anulado. (Foto: Getty Images)

Qué más dijo Bryan Reyna

Por último, Reyna hizo hincapié que en general fue un mal partido del árbitro. . “Muy aparte de eso, mucha injusticia en el partido, le hacen un penal a Guerrero que lo jalan, luego una mano, todo muy mal, no pasan mucho la repetición del gol”.

En Chile explotan contra árbitro del Venezuela vs Perú y aseguran que perjudicó a La Roja

Recordemos que el árbitro del duelo entre peruanos y venezolanos, Cristian Garay, también es chileno. En este contexto, no solo los aficionados de la Blanquirroja criticaron su desempeño, pues los compatriotas del juez también desataron su malestar.

“Desastroso”: Las dos jugadas que hicieron estallar a Perú contra el árbitro chileno Cristian Garay en polémica derrota“, indica Emol de Chile.

Luego, La Tercera hace hincapié en el penal cobrado en contra de Perú. “Con un polémico penal cobrado por el chileno Cristian Garay; Venezuela vence a Perú y se mete en zona de repechaje“.

Por último RedGol es mucho más enfático: “Increíble: árbitro chileno perjudica a la Roja con un cobro polémico y lo deja peor en las Eliminatorias“.

Por último, Sabes Deportes dijo lo siguiente: “El polémico cobro del chileno Cristian Garay en el Venezuela vs Perú por las Eliminatorias“.

Cristian Garay fue muy criticado por la prensa chilena y peruana. (Foto: Getty Images)

Resultados de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas

Bolivia 0-0 Uruguay

Colombia 2-2 Paraguay

Venezuela 1-0 Perú

Chile 0-0 Ecuador

Argentina 4-1 Brasil

Las fechas que restan por jugar en las Eliminatorias 2026

Fecha 15 - junio de 2025

Colombia vs. Perú ’ 4 de junio

Venezuela vs. Bolivia ’ 4 de junio

Paraguay vs. Uruguay ’ 4 de junio

Chile vs. Argentina ’ 4 de junio

Ecuador vs. Brasil ’ 4 de junio

Fecha 16 - junio de 2025

Uruguay vs. Venezuela ’ 9 de junio

Perú vs. Ecuador ’ 9 de junio

Brasil vs. Paraguay ’ 9 de junio

Bolivia vs. Chile ’ 9 de junio

Argentina vs. Colombia ’ 9 de junio

Fecha 17 - septiembre de 2025

Uruguay vs. Perú ’ 9 de septiembre

Colombia vs. Bolivia ’ 9 de septiembre

Brasil vs. Chile ’ 9 de septiembre

Paraguay vs. Ecuador ’ 9 de septiembre

Argentina vs. Venezuela ’ 9 de septiembre

Fecha 18 - septiembre de 2025

Perú vs. Paraguay ’ 14 de septiembre

Venezuela vs. Colombia ’ 14 de septiembre

Bolivia vs. Brasil ’ 14 de septiembre

Chile vs. Uruguay ’ 14 de septiembre

Ecuador vs. Argentina ’ 14 de septiembre