No hay duda de que Puma Carranza y Leao Butrón son considerados referentes en Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente, debido a su gran trayectoria y los logros que consiguieron con estos clubes. Sin embargo, en los últimos días, ambos han acaparado las portadas de la prensa deportiva debido a una pelea que ocurrió hace un par de décadas en una discoteca, donde hubo puñetazos e insultos. De esta manera, el referente del cuadro blanquiazul confirmó en una entrevista lo sucedido y no dudó en ofrecer disculpas públicas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA PELEA ENTRE LEAO BUTRÓN Y PUMA CARRANZA?

En declaraciones para el programa ‘Qué tal cancha’, que se transmite por YouTube, Leao Butrón reveló divertidas anécdotas. El exfutbolista recordó que tuvo una fuerte gresca con José ‘Puma’ Carranza en una discoteca durante los años 90. “Sí, yo me he peleado con el ‘Puma’ a golpes, pero yo le pedí disculpas. Yo tenía 20 años y fue en el año 1998 o 1999. Yo estaba en Sporting Cristal y él estaba en la ‘U’. Por más que sea de la ‘U’, tengo que reconocer su trayectoria, sería un desubicado si no reconozco su trayectoria”, dijo al inicio.

En esa misma línea, el exportero de 47 años contó que en ese momento se encontraba con otros deportistas, como Jean Ferrari y el ‘Chino’ Benavides que no dudaron en saludar a los otros jugadores de Universitario y al ‘Puma’. Sin embargo, horas después, Carranza le increpó con una cachetada en señal de advertencia para que no se meta con uno de sus familiares.

Leao Butrón contó que se agarró a golpes con el Puma Carranza. Foto: Captura

“Yo llegaba a una discoteca con toda la gente de Sporting Cristal con “puro vivo”. Estaba con el ‘Chino’ Benavides, Jean Ferrari, entramos y estaba el ‘Puma’ con Paolo Maldonado, creo que ‘Pajita’. Los saludamos y normal. Pasó un par de horas, Jean estaba sazonado, yo fuí a comprar a la barra, que estaba al lado de la mesa de ellos. Salgo con lo que estaba llevando y en eso el ‘Puma’ me dice “oye, no te metas con mi sobrino (‘Machito’ Gómez)” y me mete una cachetada”, narró.

Tras ello, el exjugador de Alianza Lima respondió con un puñetazo; incluso, uno de sus acompañantes tuvo la intención de lanzarle una botella, pero no pasó a mayores. Sin embargo, dejó en claro que le pidió disculpas al exmediocampista por su actitud en ese momento y aseguró que hace poco viajaron juntos, confesando que es una gran persona.

Leao Butrón contó que se agarró a golpes con el Puma Carranza. Foto: Club Sporting Cristal

“Él habrá pensado que no le voy a responder porque era “chibolo”. Ahí es donde ‘Paja” se levanta y me quiere meter un botellazo. El ‘Puma’ me quiso levantar en peso pero no podía. Y bueno, ahí quedamos, fueron más insultos, pero quedó ahí. De ahí me lo encontré en la selección peruana, le pedí disculpas, le dije “tío discúlpame, reaccioné mal”. Acabo de viajar con él hace un par de meses, lo terminé de conocer y realmente es una persona espectacular”, sostuvo a dicho medio.

¿POR QUÉ ALIANZA LIMA ES CONSIDERADO UNO DE LOS CLUBES MÁS GRANDES DE SUDAMÉRICA?

La reconocida revista FourFourTwo anunció su listado de los 33 clubes más grandes de Sudamérica, donde colocó a Alianza Lima en la posición 16 y destacó su gran historia, hinchada, campeonatos y sobre todo a uno de los referentes del cuadro íntimo como es Teófilo Cubillas. Mientras que Boca Juniors y River Plate de Argentina son los equipos que lideran la tabla.

“El Club Alianza Lima fue fundado en 1901 y es uno de los equipos más exitosos de Perú. En 2022, los blanquiazules habían acumulado 25 campeonatos nacionales, con al menos un título ganado en cada década desde la década de 1910, con la excepción de la de 1980. Alianza es el club más popular de Perú y uno de los más hinchas de Sudamérica, con más de 12 millones de seguidores. El legendario delantero peruano Teófilo Cubillas comenzó su carrera en Alianza Lima y luego regresó al club de la capital para jugar tres temporadas más”, indica la descripción.

Por su parte, la ‘U’ se sitúa en la casilla 29 y es considerado el segundo club más grande del Perú, pero sostiene que cuenta con más títulos en toda su historia. “El Club Universitario de Deportes, habitualmente conocido como Universitario o a menudo simplemente como La “U”, es el segundo club más seguido de Perú detrás de Alianza Lima. También con sede en la capital, Universitario fue fundado en 1924 y actualmente es el club con más campeonatos nacionales en el Perú. La ‘U’ cuenta con el apoyo de cerca de 10 millones de personas”, se lee.