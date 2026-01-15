Antes de que el telón se levante oficialmente para la Liga 1 2026, los principales protagonistas del fútbol peruano afrontarán una prueba cargada de simbolismo y expectativa. No se trata de puntos ni de tablas, sino de sensaciones. Los partidos de presentación aparecen como el último ensayo general, ese momento en el que los equipos se miran al espejo y miden cuánto han crecido durante las semanas de preparación.

En estos encuentros, cada pase, cada movimiento y cada sociedad nueva busca transmitir la idea del técnico. Es la vitrina donde los refuerzos empiezan a justificar su llegada, donde el trabajo físico se transforma en fútbol y donde la hinchada obtiene las primeras pistas de lo que vendrá. Más que simples amistosos, son declaraciones de intención: el primer mensaje de una temporada que está a punto de comenzar.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Calienta motores la Liga 1 2026: partidos de presentación, fechas y rivales de los clubes peruanos

FC Cajamarca vs ADT : sábado 18 de enero

: sábado 18 de enero Juan Pablo II vs Alianza Atlético (Tarde Amarilla): sábado 24 de enero | 11.00 a. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II

(Tarde Amarilla): sábado 24 de enero | 11.00 a. m. | Complejo Deportivo Juan Pablo II Universitario vs U. de Chile (Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon

(Noche Crema): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | Estadio Monumental U Marathon Alianza Lima vs Inter Miami (Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva

(Noche Blanquiazul): sábado 24 de enero | 8.00 p. m. | estadio Alejandro Villanueva Sporting Cristal vs. U. Católica de Ecuador (Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.00 p. m. | estadio Alberto Gallardo

(Tarde Celeste): domingo 25 de enero | 12.00 p. m. | estadio Alberto Gallardo Melgar vs Macará (Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA

(Tarde Rojinegra): domingo 25 de enero | 1.30 p. m. | Estadio Monumental de la UNSA Cienciano vs Bolívar (Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega

(Tarde del Rojo Imperial): domingo 25 de enero | 3.00 p. m. | estadio Inca Garcilaso de la Vega Sport Boys vs Everton de Viña del Mar (Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau

(Trofeo Lizárraga): domingo 25 de enero | estadio Miguel Grau CD Moquegua vs San Marcos de Arica (Tarde Aurinegra): domingo 25 de enero | 12.30 p. m. | estadio 25 de Noviembre.

¡Sin rodeos! Jorge Fossati no se guarda nada y habla sobre el fichaje de Javier Rabanal en Universitario

Jorge Fossati quedará en la memoria de los hinchas de Universitario para siempre. El técnico uruguayo comandó el plantel de Ate en la obtención del título 2023 y 2025, campeonatos que formaron parte del histórico tricampeonato merengue. En este contexto, el experimentado estratega se refirió a la llegada de Javier Rabanal como su reemplazante.

“Seguramente esto lo habrá estudiado el director de fútbol y él habrá entendido que es el técnico que ellos quieren para que guíe al plantel, el tipo de técnico que quieren, la personalidad que quieren, la idea futbolística que quiere”, dijo el ‘Nono’ en Radio Exitosa.

Asimismo, el exentrenador de la ‘U’ aseguró que si las autoridades cremas eligieron al español como su sustituto, no tiene tiene dudas que fue la mejor opción. “Todo eso se debe haber puesto en la balanza y si las autoridades de Universitario decidieron traerlo, por supuesto que reúne todas las las cualidades para ellos”.

Pedro García apuesta fuerte: asegura que Sekou Gassama ‘la romperá’ en la Liga 1 y lo compara con estrella de Alianza Lima: “Va a...”

“Yo aprendí una cosa antes ser periodista y no la he dejado de tratar de aplicar. Una vez fui a jugar fútbol a un sitio, entró el equipo rival. El equipo rival era de nuestro tamaño, todos más o menos de la edad, del tamaño. En el equipo rival entró un chiquitito, que parecía el hermanito menor que faltó uno y completaron con un chiquitito. Ya alguien dijo ‘¿y este chibolo? Uno le dijo al otro de mis amigos ‘¿lo has visto jugar?’ No. ‘No te rías’. La rompió el chibolo”, empezó diciendo Pedro García en ‘Doble Punta’.

“Lo traslado siempre al tema de la hoja de vida. Este senegalés, alguna prensa española dice que era muy movedizo, muy potente. En el fútbol peruano, ser un portento físico hace la diferencia. ¿Diego Churín lo era? No, para mí ‘portento físico’ no es que seas grandote, sinouno como Eryc Castillo, que no es grandote, es normal, pero físicamente se ha sostenido. Sin ser Castillo una exquisitez técnica, con esa fuerza, ¿no ha hecho la diferencia? Sí la hace”, agregó el periodista.