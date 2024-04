Hace 14 años, la selección de España hacía historia en Sudáfrica 2010 teniendo entre sus baluartes a Carles Puyol, el recordado e histórico defensor central del FC Barcelona que físicamente resaltaba por su frondosa cabellera. Sin dudas que el pelo largo formaba parte del look de cada fin de semana disputando la LaLiga o Champions League, pero muy pocos conocen el origen de dicho estilo que lo llevaron a ser apodado como ‘Tarzán’ ni detalles reveladores acerca del trato con algunos DT por ello. Te contamos qué dijo tras su arribo a Perú por el Trophy Tour de la UEFA, y cómo fue que Louis van Gaal le llegó a preguntar si no tenía dinero para cortárselo.

EL ORIGEN SOBRE LA CABELLERA DE CARLES PUYOL Y ANÉCDOTA CON LOUIS VAN GAAL

Considerado por la FIFA como uno de los mejores defensores del mundo, Carles Puyol representa históricamente el ADN ‘blaugrana’ y la marcada identificación con un estilo por el cual lo apodaron ‘Tarzán’ durante gran parte de su trayectoria jugando por el FC Barcelona donde fue dirigido por un Louis van Gaal que lo confrontó por su frondosa cabellera.

A propósito de su llegada a Lima como embajador de la Champions League en compañía de Javier Mascherano, el mítico zaguero nacido en La Pobla de Segur, le concedió una entrevista a “Al Ángulo” de Movistar Deportes, revelando luego de la pregunta formulada por Franco Cabrera que “siempre he tenido el pelo largo, es como me gusta”.

“Pierdo la fuerza”, respondió inmediatamente Carles Puyol acerca de su icónico look y la posibilidad de cortárselo, recordando que “las primeras guerras fueron en mi casa con mi madre”, y hasta que el FC Barcelona se lo puso como condición para ficharlo.

Si bien no lo cumplió, todavía quedaba Louis van Gaal como el entrenador que le preguntó “si no tenía dinero para cortarme el pelo”, y él respondió que lo que le faltaba era tiempo.

Entre risas, también confiesa que “tenía clarísimo que si me molestaba el pelo, me lo cortaba rapidísimo” e incluso algunas veces hizo uso de las tijeras por mechones que lo incomodaban particularmente ya que no se ponía cinta para sujetarlo.

PALMARÉS DE CARLES PUYOL JUGANDO POR FC BARCELONA Y LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

6 Ligas

- 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 y 2013

2 Copas del Rey

- 2009 y 2012

3 Champions League

- 2006, 2009 y 2011

2 Supercopas de Europa

- 2009 y 2011

2 Mundiales de Clubes

- 2009 y 2011

6 Supercopas de España

- 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 y 2013

Campeón del mundo con la selección española en 2010

Campeón de EURO con la selección española en 2008

¿QUÉ DIJO HERNÁN BARCOS CUANDO LE PREGUNTARON SI CAMBIARÍA ALGÚN TÍTULO GANADO POR ALZAR EL TROFEO DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Los países recorridos por Hernán Barcos podrían catalogarlo como un ‘trotamundos’, sin embargo en ninguno de ellos alcanzó levantar la denominada ‘Orejona’ que otorga la UEFA anualmente, y que estuvo de tour por Lima con la presencia de Javier Mascherano y Carles Puyol, razón por la cual el ‘Pirata’ participó junto a otros jugadores de Alianza Lima, respondiendo a preguntas vinculadas precisamente a la obtención de una Champions League.

Al respecto, reportero de ATV Deportes que cubrió el evento, se acercó a él para realizarle la siguiente pregunta: “¿Cambiarías algún título de tu carrera por tener una Champions?”, encontrando respuesta de manera inmediata entre sonrisas y buena onda.

“Sí, hay varios”, manifestó Hernán Barcos sobre la cantidad de logros que dejaría de lado por levantar uno de los trofeos más anhelados a nivel mundial, recordando que si bien tuvo la oportunidad de disputar el certamen organizado por la UEFA, “no tuve tantas chances de ganarla”.

Con respecto a su dilatada trayectoria, podemos resaltar que el ‘Pirata’, hoy delantero de Alianza Lima, destacó jugando por LDU de Quito entre 2017 y 2018, Gremio (2013 a 2015), entre otros importantes cuadros sudamericanos, mientras que en el viejo continente tuvo periodos integrando el plantel del Estrella Roja serbio durante la temporada 2007-2008, así como 7 años después estableciéndose en Portugal por la firma de contrato con el Sporting de Lisboa.