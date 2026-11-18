El mercado de pases comienza a generar expectativa entre los hinchas de Universitario de Deportes, que esperan conocer qué jugadores podrían incorporarse al plantel para afrontar la temporada 2027. Uno de los nombres que apareció en el radar del conjunto crema fue el del ecuatoriano Carlos Gruezo, mediocampista con experiencia internacional que ahora ha brindado declaraciones sobre sus próximos pasos en el fútbol profesional. El futbolista decidió hablar sobre las alternativas que tiene para continuar su carrera y mencionó a Junior de Barranquilla como una institución con la que conserva una relación cercana. Aunque sus palabras despertaron interés por la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, también mantienen abierta la interrogante sobre su futuro y una eventual aventura en el campeonato peruano.

Carlos Gruezo habla sobre su futuro y la posibilidad de jugar en Junior

En una entrevista con el programa Habla Deportes de Colombia, el volante reconoció que todavía no ha tomado una determinación respecto al equipo que defenderá. Además, dejó entrever que tiene una ilusión pendiente con Junior, aunque no sabe si podrá cumplirla durante el próximo mercado de transferencias.

“Siempre la puerta está abierta para Junior, se lo he manifestado públicamente y bueno, su momento se va a dar, no sé si será ahora o será más adelante y nada, yo sigo ahora disfrutando de las vacaciones, poniéndome a punto y bueno, en unos días tomaré la decisión de dónde será mi futuro”, expresó.

El vínculo con Junior de Barranquilla sigue vigente

Gruezo también explicó que mantiene comunicación con representantes del conjunto colombiano. El mediocampista no escondió sus ganas de jugar en esa institución y manifestó que espera que las condiciones permitan concretar ese objetivo, incluso si no sucede en esta oportunidad.

“Siempre, siempre hemos hablado con ellos, siempre estamos en contacto con ellos y bueno, esperemos de que se pueda dar, ojalá sea este año como lo dije y si no se da, por ahí viene mi hijo creciendo y en algún momento puede ser que llegue también”, agregó durante la conversación.

¿Qué se sabe del interés de Universitario por Carlos Gruezo?

La posibilidad de que el ecuatoriano llegue a Universitario comenzó a comentarse semanas atrás, cuando su nombre apareció entre las alternativas para reforzar el mediocampo merengue de cara a la Liga 1 2027. Su trayectoria y experiencia en el fútbol internacional lo convirtieron en un futbolista atractivo para generar expectativa entre los aficionados.

Sin embargo, las versiones sobre una posible incorporación encontraron una respuesta desde la propia institución. Franco Velazco, administrador de Universitario, negó que existiera una negociación avanzada con el jugador y señaló que la información difundida correspondía a especulaciones. De esta manera, el supuesto acercamiento no llegó a traducirse en un acuerdo confirmado.

El volante ecuatoriano todavía no define dónde jugará en 2027

Por ahora, Gruezo prefiere concentrarse en su preparación física y aprovechar sus días de descanso antes de resolver su siguiente destino. Sus declaraciones tampoco representan una confirmación de que haya elegido a Junior ni descartan otras propuestas que puedan aparecer en las próximas semanas.

Así, Universitario continúa siendo una posibilidad sobre la que no existe confirmación oficial, mientras el futbolista se aproxima al momento de tomar una decisión. La expectativa estará puesta en los próximos días, cuando el mediocampista ecuatoriano revele cuál será el club elegido para continuar su carrera profesional.