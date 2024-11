Universitario sigue celebrando la obtención de su bicampeonato. Sin embargo, los directivos merengues también ya vienen enfocándose en lo que será el armado del plantel crema para el 2025. En dicha temporada, la ‘U’ disputará nuevamente la zona de grupos de Copa Libertadores, por lo que buscará reforzarse de la mejor manera. En este sentido, en las últimas horas hubo rumores sobre una supuesta propuesta enviada desde Ate a Carlos Zambrano, quien todavía no renueva su vínculo con Alianza Lima. Lo que nadie esperaba era que el ‘Kaiser’ se manifestara sobre esta posibilidad.

¿Carlos Zambrano a Universitario? El ‘Kaiser’ afirma que jugaría en la “U” solo por este motivo

El ‘León’, muy identificado con los colores blanquiazules, lleva dos temporadas defendiendo la camiseta de Alianza. Lamentablemente para sus intereses, todavía no ha podido gritar campeón con dicha institución

En una reciente entrevista para Peloteando con Luciano, un nuevo proyecto a cargo de la periodista Fiorella Retiz y su hijo, el defensor de la selección peruana no descartó llegar a Universitario.

Carlos Zambrano ya enfrentó en reiteradas ocasiones a Universitario. (Foto: Composición GEC)

“Es complicado, no lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la ‘U’. La gente no sabe, mi padre, mi hermano son hinchas de la ‘U’. Lo he dicho en varias entrevistas, soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao en el cual me inicié”, dijo Zambrano en primera instancia.

“Pero si es que algún día me toque vestir la camiseta de la ‘U’, que lo veo complicado, pucha, sería para cumplirle el sueño a mis padres, a mi padre y a mi hermano que son locos hinchas de la ‘U’, pero siempre me gustaba llevarle la contra”, agregó el exBoca Juniors.

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en 2023, procedente de Boca Juniors. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Periodista revela que Universitario sí quiere a Carlos Zambrano: “Hay un interés real”

Renato Luna es el comunicador que se animó a decir que el ‘Kaiser’ sí es una opción para la ‘U’ de cara a la siguiente campaña. Es más, detalló que desde Ate ven con buenos ojos la llegada del central. Dicha información, como se esperaba, generó incertidumbre en la mesa del panel de No Somos TV.

“Hay un interés real de Universitario de Deportes por Carlos Zambrano”, dijo el popular Tato’ en dicho espacio digital. La reacción de Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fue de sorpresa y hasta puso en tela de juicio la veracidad de la información de su colega: “Confío en tu información y la descarto absolutamente”.

Lo que sí es cierto es que Carlos Zambrano termina su vínculo con la institución victoriana este año y todavía no hay nada oficial respecto a su renovación. Se espera que en los próximos días haya un panorama más claro sobre su futuro. Recordemos también que Alianza Lima no disputará la zona de grupos de la Copa Libertadores 2025, por lo que esto podría ser un factor a analizar por el deportista al momento de estampar su firma por los blanquiazules.

Carlos Zambrano y su polémico mensaje en la previa de la última fecha de la Liga 1: “Espero que Los Chankas no haga lo del Apertura”

En una entrevista para el programa ‘Fútbol Champán’, antes que se jugara la última jornada de la Liga 1, que finalizó con el bicampeonato de Universitario, el ‘Kaiser’ comentó que esperaba que, en visita merengue a Andahuaylas, no vuelviera a suceder una goleada abultada en contra de Los Chankas como en la fecha final del Torneo Apertura.

“Para mí fue duro el partido en Andahuaylas (con Alianza Lima). Yo la pasé mal, no sé si mis compañeros también. Si en el llano yo regulo mucho y manejo mis tiempos, imagínate en la altura. No puedes ir a los cierres a cada rato, porque después te falta el aire un poco (...) Esperemos que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le hayan metido cuatro goles no es normal”, dijo Zambrano.