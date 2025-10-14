Carlos Zambrano se volvió tendencia en las últimas horas debido a unas sorprendentes declaraciones. El experimentado defensor expresó que le gusta beber y que no le importan las críticas sobre ese tipo de comportamientos. Estas palabras, que generaron todo tipo de reacciones en redes, las dio en plena entrevista con Hazme el Aguante en Denganche.

Diego Penny le dijo “yo sé que no tomas porque eres deportista”. Este comentario provocó la respuesta rápida del ‘León’. “¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno (ademán con la mano sirviendo en un vaso). Comencé a tomar tarde, hace 10 u 11 años, en el 2014”, dijo el defensor para dicho espacio.

“Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa. Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás, entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tenga esta mentalidad”, agregó el ‘Kaiser’.

Por último, Zambrano dejó un mensaje bastante contundente. “Mi trabajo son 90 minutos en el campo, los entrenamientos y mis tiempos libres los manejo como yo quiero. No voy a vivir la vida que la gente quiera que yo viva”.

Carlos Zambrano revela que sabe cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó en la selección peruana: “Sé todo lo que pasó”

En una entrevista para ‘Hazme el aguante’, el exBoca Juniors central habló absolutamente de todo. Y, uno de los temas que se tocó, fue la salida del ‘Tigre’ de la blanquirroja, a lo que el jugador aseguró saber muchas cosas sobre lo sucedido.

“Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea”, empezó diciendo Zambrano en dicho espacio.

“Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador”, agregó el jugador blanquiazul.

Manuel Barreto conversó con estos dos experimentados futbolistas de Perú y acordó no llamarlos para amistoso con Chile, según Diego Rebagliati

Según Diego Rebagliati, conocido comunicador, hay dos futbolistas con los que fue acordada su no convocatoria para el duelo ante Chile. “Yo tengo muchas ganas de ver a Felipe Chávez de ‘10’. Doy mi equipo. Un tiempo cada arquero, yo arrancaría con Enríquez y después que uno de los dos tape el segundo tiempo. Inga de lateral derecho, Araujo con Garcés o Santamaría. El lateral izquierdo pondría a López y le daría la cinta de capitán. De ‘6’ a Noriega, de ‘8’ a Jairo (Concha) y de ‘10’ a Chávez, que quiero verlo 60 minutos”, empezó diciendo el popular ‘Reba’ en el podcast ‘Los Reba’.

“Adelante pondría a Grimaldo por un lado, Kenji por el otro y Valera de ‘9’. Me gusta bastante más a Valera que a Ramos”, agregó el conocido analista deportivo. Luego, Diego llegó al tema de los jugadores que no fueron llamados y se explayó.

“¿Ausencias? Con Gallese y Sonne fue acordado. Sobre Rento (Tapia) hay mucha molestia en la Videna”, indicó Rebagliati, dando a entender que en el caso del arquero y del lateral hubo una comunicación previa para no tomarlos en cuenta para este duelo de preparación.