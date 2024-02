Carlos Zambrano revela cómo era jugar contra Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en Alemania

Durante los últimos años, Carlos Zambrano se ha convertido en un jugador referente de la selección peruana, pues tuvo la gran oportunidad de llevar su fútbol a distintos torneos internacionales entre la que destaca la Bundesliga de Alemania. Por ello, el ‘León’ reveló en una entrevista la experiencia de jugar con Claudio Pizarro y Paolo Guerrero que pertenecían en ese momento al fútbol alemán.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO SOBRE JUGAR CON CLAUDIO PIZARRO Y PAOLO GUERRERO?

Carlos Zambrano estuvo como primer invitado en el programa de Sergio Peña llamado Serg10, podcast que se transmite a través de YouTube, donde tocó varios aspectos de su carrera como futbolista en todos estos años. El defensa de la selección peruana no dudo en contar cómo fue su experiencia en aquel momento enfrentando a dos referentes nacionales como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero que pertenecían al Bayern de Múnich y Hamburgo.

En esa época, él integraba el equipo de FC St. Pauli, donde logró ganar el clásico por primera vez en su historia al equipo de Guerrero y en condición de visitante. El ‘Kaiser’ contó muy emocionado que era una motivación disputar un partido contra ambos, pese a que él recién empezaba su carrera como futbolista.

@sergiop28 ¿Cómo fue enfrentarse a Paolo Guerrero y Claudio Pizarro en Alemania? 🇩🇪 - Carlos Zambrano ♬ sonido original - Sergio Peña

“Para mí era una motivación, pues yo era chibolito, tenía 20 años por ahí y recién estaba iniciendo mi carrera porque en Schalke jugaba pero todavía no explotaba. Claudio estaba en el Bayern y Paolo en Hamburgo y para mí era una motivación extra. Sabía que enfrentaba a ellos cuando acá en Perú eran unas estrellas pero yo era jovencito y me quería comer el mundo en ese tiempo, todavía no ganaba los millones que ellos ganaban”, sostuvo el defensa nacional para dicho medio.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE FICHAJE DE CARLOS ZAMBRANO A SPORT BOYS?

El pasado 8 de febrero, en una edición más del programa Futmax League, Carlos Zambrano anunció que Sport Boys se ha contactado con él para que forme parte del equipo. Todo esto se originó cuando Puchungo le dijo al aún jugador de Alianza Lima que vaya al equipo rosado, pues la gente del Callao viene comentado sobre dicho rumor.

“Hay una pequeña comunicación. Sinceramente, el Boys, por ser del Callao, siempre me ha llamado los colores”, sostuvo Zambrano para mencionado medio de comunicación. Sin embargo, el ‘Kaiser’ también había comentado que tenía ofertas del exterior y que uno de ellos le llamaba la atención ya que disputaba un torneo internacional.

🎙 Carlos Zambrano confirma que ha tenido comunicación con Sport Boys



"El Boys siempre me ha llamado la atención"



📲 Suscríbete a https://t.co/IarX6uePzW#FUTMAXLeague pic.twitter.com/GGO1ophZQN — Liga1 Play (@liga1_play) February 8, 2024

“Gracias a Dios me han salido una que otra oferta. Dos equipos de Argentina, del cual uno sinceramente rechacé, que era Lanús. No estaba muy de acuerdo con esa opción, pero fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa hoy en día sinceramente es Uruguay, es un equipo que juega Copa Libertadores”, agregó.

¿CUÁNTO VALE CARLOS ZAMBRANO?

De acuerdo con información de la prestigiosa plataforma Transfermarkt, en la actualidad Carlos Zambrano tiene un valor de 425 mil euros en el mercado de pases, por lo que es considerado el precio más bajo desde que formó parte del Schalke 04. Mientras que su cotización más alta la obtuvo en el 2014 cuando jugó en el Eintracht Frankfurt, lo cual valía 8 millones de euros.