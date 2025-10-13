Carlos Zambrano revela que sabe cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó en la selección peruana: “Sé todo lo que pasó”

Carlos Zambrano es uno de los defensores más experimentados de la selección peruana que disputó la última Eliminatoria. Y, una vez que se concretó la eliminación, el ‘Kaiser’ se ha encargado de responder las diferentes interrogantes de la prensa sin esquivar ninguna pregunta, por más incómoda que sea. En este contexto, el defensor de Alianza Lima se refirió a cuál fue el motivo por el que Ricardo Gareca no continuó al mando de la Bicolor.

En una entrevista para ‘Hazme el aguante’, el rudo zaguero central habló absolutamente de todo. Y, uno de los temas que se tocó, fue la salida del ‘Tigre’ de la blanquirroja, a lo que el jugador aseguró saber muchas cosas sobre lo sucedido.

“Yo sé todo lo que pasó, por qué no se quedó Ricardo. Sé muchas cosas. A mí me hubiese gustado que el proceso se mantenga por muchos años, sea Ricardo, Juan, el nombre que sea”, empezó diciendo Zambrano en dicho espacio.

“Siempre me hubiese gustado que se mantenga porque cuando cambian 2 o 3 entrenadores es que algo mal está. Vuelves con otra metodología. Es complicado mientras más cambias de entrenador”, agregó el ‘León’.

