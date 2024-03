Un nuevo escándalo sacudió el fútbol peruano en las últimas horas. Carmen Retuerto, presidenta de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), le aseguró a Latina que se produjeron amaños de partidos de parte de algunos árbitros en las temporadas 2021 y 2022 de la Liga 1. Esto, como se esperaba, provocó las reacciones de diferentes personajes del balompié nacional. Uno de los futbolistas que se manifestó sobre lo sucedido fue Carlos Zambrano, central de Alianza Lima.

Carlos Zambrano sobre denuncia de amaño de partidos en el fútbol peruano: “No estoy a favor ni en contra”

El ‘Kaiser’ fue consultado sobre la revelación que dio la Conar y dijo lo siguiente a ATV: “Es que de verdad eso no es algo nuevo en el mundo, no solamente aquí. Ha pasado con la Juventus y no va a pasar en Perú. Simplemente que se trate de corregir y se trate de evitar eso, y que los equipos se pongan al día con todos sus jugadores, ya que lo exponen automáticamente”.

El exjugador del FC Schalke 04 argumentó mucho más su punto de vista. “Si no cobras 2 o 3 meses, qué hace un jugador de fútbol. Lamentablemente lo exponen. O sea yo no estoy ni a favor ni en contra, pero creo que deben cambiar muchas cosas en el fútbol peruano, y también a los árbitros que ni con el VAR se dejan ayudar. Pasan cosas muy complicadas y ustedes mismos lo ven. La televisión se especula mucho y cosas complicadas que lo dijimos el último partido, ¿no? No es porque sea Alianza ni que nos perjudica a nosotros, simplemente a varios equipos les está pasando lo mismo y eso tiene que parar. O sea, si se implementó el VAR es para que ayude, no para que perjudique más a los equipos”, dijo el defensor central.

¿Qué dijo la Conar sobre la denuncia de amaño de partidos en el fútbol peruano?

La presidenta de Conar, Carmen Retuerto, aseguró que los casos de amaños de partidos se presentaron en 2021 y 2022. Debido a esto, se tomaron las medidas correspondientes. “Sí, en 2021 nos llegó una denuncia de un árbitro FIFA. Procedimos a mandar la información a la Comisión de Ética e Integridad de la Federación Peruana de Fútbol. El juez fue fue suspendido de sus labores hasta que la investigación se de y nos llegue la resolución del caso. Tras ello, quedó fuera de CONAR”.

Asimismo, Retuerto agregó: “Existieron cinco casos que fueron derivados a la misma área. De estos, dos han sido absueltos y los otros tres siguen en investigación. Aún no hemos recibido resolución, pero tampoco están en la lista de CONAR en estos momentos”.

Cómo reaccionó Arturo Vidal tras saber que Colo Colo estará en el grupo de Alianza, Fluminense y Cerro Porteño

El chileno estuvo muy atento a lo que sucedía en el sorteo de grupos, incluso se animó a dar un mensaje bastante particular a sus seguidores en su cuenta de Instagram, el mismo que generó diferentes reacciones.

“Vamos nomás. Lo dije, mi gente”, indicó el popular ‘Rey’ en una de sus historias, la cual tuvo como fondo la imagen del grupo de Colo Colo en la presente edición de la Copa Libertadores 2024.

Debido a esta situación, diferentes cibernautas manifestaron sus opiniones: “Verás lo que es jugar en Matute”, “Será un honor enfrentar a Vidal, uno de los mejores jugadores de la historia de Chile”, “Colo Colo y Alianza son hermanos”.

Cuál es el fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024

Fecha 1: Alianza Lima vs. Fluminense (semana 03 de abril)



Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima (semana 10 de abril)



Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima (semana 24 de abril)



Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño (semana 08 de mayo)



Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo (semana 15 de mayo)



Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima (semana 29 de mayo)



Cuáles son los grupos de la Copa Libertadores 2024

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo-Colo



Grupo B: San Pablo, Barcelona SC, Talleres y Cobresal



Grupo C: Gremio, Estudiantes, The Strongest y Huachipato



Grupo D: Liga de Quito, Junior, Universitario y Botafogo



Grupo E: Flamengo, Bolívar, Millonarios y Palestino



Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool



Grupo G: Peñarol, Atlético Mineiro, Rosario Central y Caracas



Grupo H: River, Libertad, Deportivo Táchira y Nacional

