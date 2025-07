Christian Cueva reinició su carrera en el extranjero yéndose a Emelec de Ecuador. En dicho club, el popular ‘Aladino’ busca volver a su mejor nivel y demostrar toda su vigencia en el fútbol internacional. En este contexto, hace unos días reveló que, una vez que se retire del balompié profesional, tiene el deseo de ser entrenador. Sobre esta situación opinó Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima y un gran amigo del volante. Aquí te contamos cuál fue su hilarante opinión.

“Tengo mis negocios, me reunido con gente de bien, mi círculo se ha achicado. Tengo bastantes canchitas de fútbol, estoy ligado al deporte”, empezó diciendo ‘Kaiser’ en diálogo con ‘Exitosa Deportes’.

Luego, al defensor le consultaron sobre qué piensa hacer una vez que finalice su carrera profesional. “Como entrenador no me veo. No lo descarto, pero no me veo. No me veo con esa pasta de entrenador”, respondió.

Por último, al ‘León’ le pidieron su punto de vista sobre el deseo de Cueva de ser entrenador. “¿Christian Cueva como DT? Yo podría ser su asistente y lo ayudo a manejar el grupo, para que no se descarrilen todos (risas)“.

Carlos Zambrano es una de las figuras de Alianza Lima en la presente temporada. (Foto: Getty Images).

Qué dijo Christian Cueva sobre ser entrenador

En una de sus más recientes apariciones en el canal de YouTube “Mano a Mano”, el exSan Martín compartió distintos aspectos de su carrera y reflexiones personales. Entre sus declaraciones, destacó su interés por prepararse y asumir, en algún momento, el rol de director técnico.

“Dentro del fútbol sí (quiere estar). La verdad que me gustaría ser entrenador. Mi equipo va a ganar y celebrar siempre“, comentó Cueva, quien además dio detalles de cómo le gustaría que jueguen sus equipos. “Ofensivo 100%, bola al pie. Que corran los que tengan que correr y entregarle al que tenga que entregarle, nada más. Esto es práctico, el fútbol es así“.

