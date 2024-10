La pelea por el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 tendrá un final de fotografía. Tras sus respectivos triunfos el último fin de semana, Universitario y Alianza Lima se encuentran empatados por puntos en la primera casilla de la tabla de posiciones, sin embargo, los cremas están punteros por tener una mejor diferencia de gol. A propósito de ello, en la previa de la última jornada, Carlos Zambrano dio polémicas declaraciones.

Carlos Zambrano y su polémico mensaje en la previa de la última fecha de la Liga 1: “Espero que Los Chankas no haga lo del Apertura”

En una entrevista para el programa ‘Fútbol Champán’, el ‘Kaiser’ comentó que espera que, en la próxima visita merengue a Andahuaylas de este domingo, no vuelva a suceder una goleada abultada en contra de Los Chankas como en la fecha final del Torneo Apertura.

“Para mí fue duro el partido en Andahuaylas (con Alianza Lima). Yo la pasé mal, no sé si mis compañeros también. Si en el llano yo regulo mucho y manejo mis tiempos, imagínate en la altura. No puedes ir a los cierres a cada rato, porque después te falta el aire un poco (...) Esperemos que Chankas no haga lo que hizo en el Apertura, que le hayan metido cuatro goles no es normal”, dijo Zambrano.

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2024. (Foto: Alianza Lima)

Asimismo, el rudo defensor agregó: “Es inevitable no estar pendiente del Universitario vs Los Chankas, porque es la última fecha, pero el partido contra Cienciano ni lo miré. Estaba en lo mío, con mi familia, no me importaba el resultado. Tampoco soy indiferente a lo que pase, acaba el partido y veo cómo quedó. La ‘U’ está fuerte de local”.

¿Qué más dijo Carlos Zambrano sobre Universitario?

El zaguero aliancista también detalló que no está muy pendiente de lo que pase con la ‘U’. “Se dice que la ‘U’ está bien, que fue el que mejor del año, pero el Apertura lo ganó por un gol de diferencia (sobre Cristal). Bayern Múnich hace años gana por 15 puntos y es el mejor equipo de Alemania de lejos, pero acá no hablemos de que Universitario es el mejor, porque por puntaje no ha ganado. En este Clausura también está arriba por goles. Puede jugar mejor, pero no es el mejor. Universitario ganó los partidos claves. Hoy los mejores son Alianza Lima, la ‘U’, Sporting Cristal y Melgar, que siempre hace una buena campaña”.

Carlos Zambrano es uno de los referentes de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Cuál es la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético vs Los Chankas (13:00 horas | estadio Campeones del 36 | Canal Tv: L1 Max)

Comerciantes Unidos vs ADT (15:30 horas | estadio Germán Contreras Jara | Canal Tv: L1 Max)

Cusco FC vs Atlético Grau (18:30 horas | estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal Tv: L1 Max)

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (horario por confirmar / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)