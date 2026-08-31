Por Kenyi Peña Andrade

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo quedó marcada por sus palabras. En medio de un mensaje cargado de recuerdos, emociones y el peso de una historia que parece llegar a su último capítulo, una pequeña protagonista dorada terminó robándose parte de la atención: la lapicera con la que el astro argentino escribió su carta. Messi publicó en sus redes sociales varias fotografías que acompañaron el anuncio de su retiro definitivo del combinado nacional. Entre las imágenes apareció el manuscrito de su mensaje, escrito sobre varias hojas. La escena parecía sencilla, casi íntima, pero los usuarios de internet encontraron un detalle que abrió la puerta a una inesperada colección de interpretaciones.