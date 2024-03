Chile vs Bolivia EN DIRECTO y GRATIS | Consulta aquí dónde ver el partido del Sudamericano Femenino Sub-17. La contienda futbolística tiene programada iniciar este martes 19 de marzo del 2024 a las 6:00 p.m. (horal local de Chile) y 4:00 p.m. (hora local de Perú). El enfrentamiento tendrá lugar en el Estadio Carfem de Ypané (Paraguay). ¿En qué canales podrás ver el Chile vs Bolivia? El partido será transmitido a través de los canales DirecTV Sports y TVN. No te pierdas este partido en el que ambas selecciones lucharán por mejores resultados tras las pérdidas registradas en sus debuts respectivos.

