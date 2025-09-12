La selección peruana quedó terminó su participación en las Eliminatorias con un saldo más que negativo y ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. En este contexto, Sergio Peña salió en defensa de sus compañeros y dejó polémicas declaraciones, las mismas que fueron respondidas, fiel a su estilo, por Juan ‘Chiquito’ Flores.

‘Chiquito’ Flores enciende las redes sociales tras polémicos comentarios sobre Sergio Peña y su desempeño en la selección: “Quién le ha engañado que es jugador?”

“A este señor quién lo ha engañado que es jugador, quién lo ha engañado, que haya jugado en otro país, que sea primo de Guerrero, puede estar en la selección y puede tener la algarabía de decir esta barbaridad, mira como jugador, he tenido muchos años en el fútbol y me he metido con los mejores, he hablado y me han rechazado”, empezó diciendo el exarquero en la Roro Network.

“Pero este señor no puede hablar así, con tres o cuatro partidos en la selección, no puede tener esta autoridad de hablar así”, agregó el popular ‘Chiquito’.

Por último, Flores aseguró que el periodismo tiene parte de culpa. “Los periodistas tienen la culpa porque a este señor lo han endiosado pero gratis, en Alianza puede jugar un ratito pero…”.

¿Qué dijo el ‘Flaco’ Granda sobre lo dicho por Sergio Peña?

Giancarlo Granda, por su parte, salió en defensa de lo mencionado por el volante de Alianza Lima. “He sido el más crítico de Sergio Peña en la selección y he dicho que no ha dado la talla, pero acá Sergio Peña estoy contigo,hay que venir y me sorprende que lo digas tú (Juan Flores), porque hace dos semanas me dijiste que nunca a la selección hay que decirle que no, que Peña juegue bien, mal o regular, es otra cosa, pero va, hay otros que no quieren ir”.

Asimismo, Carolina Salvatore, reconocida periodista, también se metió en la discusión. : “Si vas a decir algo, ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Valera? Entonces dícelo a Valera directamente, porque si eres macho para decirlo, dícelo”.

¿Qué dijo Sergio Peña sobre sus compañeros?

Peña, muchas horas después del partido ante Paraguay por las Eliminatorias, dijo lo siguiente: “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros. Hacia todos los jugadores que dan la cara por el país. Otros no la dan. Para nosotros Óscar Ibáñez sigue siendo el entrenador”.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

