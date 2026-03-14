Juan Ángel Flores Ascencio, mejor conocido en el mundo deportivo y de la farándula como ’Chiquito’ Flores, ha sido uno de los arqueros más polémicos y mediáticos del fútbol peruano. A pesar de que su vida amorosa ha estado marcada por relaciones con conocidas figuras del espectáculo, como Tula Rodríguez, con quien mantuvo una relación de cerca de cinco años y que terminó tras un escándalo de infidelidad captado por cámaras, también se le vinculó con Maribel Velarde y otros personajes, captando la atención de los medios. Sin embargo, en cuanto a su trayectoria profesional, ha defendido el arco de grandes equipos, entre ellos Universitario de Deportes, Cienciano, Sport Boys, León de Huánuco y Unión Comercio, donde también ha sido objeto de burlas por algunos constantes “bloopers”. Aun así, el exfutbolista se atrevió a aconsejar y comentar sobre el error que cometió Antonín Kinský con el Tottenham en la Champions League 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ CONSEJOS LE DIO ‘CHIQUITO’ FLORES AL ARQUERO DEL TOTTENHAM TRAS COMETER ‘BLOOPER’?

El pasado 10 de marzo, por la ida de los octavos de final de la Champions League 2026, Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Tottenham. A pesar de que el partido parecía resuelto, los periodistas deportivos señalaron que gran parte de la responsabilidad recae en el arquero Antonín Kinský, quien milita en la Premier League, debido a los constantes errores cometidos en el campo. Por su parte, ‘Chiquito’ Flores, en una entrevista para ‘Desvelados’, indicó que, tras el ‘blooper’, el guardameta debe reponerse y demostrarle al entrenador que merece la confianza que se le ha brindado.

@desveladospe DE LOS ERRORES SE APRENDE 🤓⚽ Chiquito Flores opina sobre cómo un arquero debe levantar la cabeza y seguir a pesar de sus errores, tras hacerse viral los dos fallos del arquero Antonin Kinsky durante el partido entre Atlético de Madrid y Tottenham Hotspur 💥 [Suscríbete y mira el programa completo en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - Desvelados

“Si te meten más de cinco más de cinco, es que estás tapando hasta las caiguas. Cometió un error, bacán. Tú tienes que levantar la cabeza porque eres arquero titular de un equipo y tienes que demostrarle a la gente que por algo estás tapando en un equipo profesional. Yo como arquero tendría que decirle levanta la cabeza nomás. Somos seres humanos para cometer errores. Si ya no quieres tapar, también se le va a entender, pero yo le diría sigue para adelante”, sostuvo el exfutbolista.

¿POR QUÉ ‘CHIQUITO’ FLORES NO SE CASÓ CON TULA RODRÍGUEZ?

Tula Rodríguez y Juan Flores han mantenido una relación muy significativa y larga de más de cinco años. Sin embargo, la desconfianza y las infidelidades estuvieron entre las principales razones que llevaron al fin del romance, un hecho que generó comentarios y debates durante varias semanas en ese momento. Y es que, recientemente, a través del pódcast en Ouke, ‘Chiquito’ Flores, con evidente nostalgia, reveló que estuvieron a poco de convertirse en esposos.

“Estuvimos 5 años, tuve un cariño especial por ella. La conocí desde los 19 años. Quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento. Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato. Cometí un error y me ampayaron”, contó el exarquero tras la pregunta que le realizó ‘Majo con sabor’.

De hecho, el exfutbolista afirmó que se arrepintió de haber cometido una infidelidad, por lo que quiso regresar con la exmodelo, pero era muy tarde, ya que ella había iniciado una relación con Javier Carmona. “Quise volver, pero ya no pues. Ya estuvo con este patita el que falleció”, agregó. “Yo estuve con Tula (...), pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento, le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época, tenía mi fama, no supe controlarme”, reveló en una entrevista para ‘Amor amor amor’.