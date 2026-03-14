Por Redacción EC

Juan Ángel Flores Ascencio, mejor conocido en el mundo deportivo y de la farándula como Chiquito’ Flores, ha sido uno de los arqueros más polémicos y mediáticos del fútbol peruano. A pesar de que su vida amorosa ha estado marcada por relaciones con conocidas figuras del espectáculo, como Tula Rodríguez, con quien mantuvo una relación de cerca de cinco años y que terminó tras un escándalo de infidelidad captado por cámaras, también se le vinculó con Maribel Velarde y otros personajes, captando la atención de los medios. Sin embargo, en cuanto a su trayectoria profesional, ha defendido el arco de grandes equipos, entre ellos Universitario de Deportes, Cienciano, Sport Boys, León de Huánuco y Unión Comercio, donde también ha sido objeto de burlas por algunos constantes “bloopers”. Aun así, el exfutbolista se atrevió a aconsejar y comentar sobre el error que cometió Antonín Kinský con el Tottenham en la Champions League 2026. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.