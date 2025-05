El último viernes, por la jornada 11 de la Liga 1 2025, Cienciano sacó un triunfo de oro ante Alianza Lima en Matute. Si embargo, la victoria de 1-0 del cuadro cusqueño no fue ajena a la polémica. Luego del partido, los hinchas y diversas personalidades del cuadro blanquiazul expresaron su malestar contra Bruno Pérez, árbitro central. Sobre esto opinó Christian Cueva.

“Simplemente traté de evitar la situación (de Paolo Guerrero). Como jugador lo entiendo, pero ya está, es fútbol, a veces suceden estas cosas y siento que todo puede mejorar. Siento que si los árbitros se equivocan, deben tratar de mejorar también”, empezó diciendo Cueva en L1 Max en referencia también a la expulsión de Paolo Guerrero.

“Qué puedo decir de Paolo Guerrero, siempre lo he dicho, es un jugador que siempre ha marcado la diferencia y a la edad que tiene la sigue marcando”, agregó ‘Aladino’, quien marcó el gol del triunfo ante los dirigidos por Néstor Gorosito, quien también se fue expulsado.

Christian Cueva fue figura en Matute y anotó un gol de penal. (Foto: Cienciano)

Qué dijo Christian Cueva sobre la expulsión a Carlos Zambrano

Por último, Cueva también hizo hincapié en la conversación que sostuvo con Carlos Zambrano, defensor de Alianza que también vio la tarjeta roja.

“Con Carlos, con Paolo, son amigos que me dio el fútbol. Siempre una sonrisa, un abrazo con ellos es lindo y nos encontramos ahora aquí siendo rivales en este partido. Cada uno defiende su camiseta y es lo que hace un futbolista profesional, para eso nos pagan y creo que ellos han hecho lo mejor también al igual que yo en mi equipo”, finalizó así Cueva su diálogo con L1 Max.

Resultados de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 1 de mayo

Melgar 1-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Viernes 2 de mayo

Sport Huancayo 3-0 Atlético Grau (Finalizado)

Alianza Lima 0-1 Cienciano (Finalizado)

Sábado 3 de mayo

UTC 2-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Juan Pablo II 0-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Cusco FC 2-0 Universitario de Deportes (Finalizado)

Domingo 4 de mayo

Sport Boys 4-2 Alianza Universidad (Finalizado)

Alianza Atlético 2-0 ADT (Finalizado)

Deportivo Binacional 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Descansa: Sporting Cristal

Conar, por medio de un comunicado, responsabliza a voceros depotivos de Alianza Lima de fomentar la violencia (Foto : GEC)

Programación de la fecha 12 de la Liga 1

Viernes 9 de mayo15:30 Comerciantes Unidos vs. Binacional

Sábado 10 de mayo13:00 Ayacucho FC vs. Sporting Cristal15:30 Atlético Grau vs. Alianza Lima21:00 Cienciano vs. Melgar

Domingo 11 de mayo

13:00 Chankas CYC vs. UTC

15:15 ADT vs. Juan Pablo II

17:30 Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC

18:30 Universitario vs. Alianza Atlético

Lunes 12 de mayo

15:30 Alianza UDH vs. Sport Huancayo

Descansa: Sport Boys