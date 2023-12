¿Christian Cueva es el peor fichaje de Alianza en los últimos 10 años? Así lo calificó 'Paco' Bazán

Alianza Lima sigue anunciando la salida de futbolistas que integraron el plantel en la temporada pasada, con el objetivo de restructurar el equipo y realizar un buen papel en la Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Hace poco se anunció la salida de Christian Cueva, flamante refuerzo que fichó el cuadro íntimo, pero que tiempo después fue decepcionando a hinchas y medios locales por su pobre desempeño en las canchas. Ante ello, Paco Bazán salió en su programa para criticar y opinar sobre la situación del volante peruano.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE LA SALIDA DE CHRISTIAN CUEVA DE ALIANZA LIMA?

Paco Bazán utilizó su programa “El Deportivo: En Otra Cancha” que se transmite mediante ATV para lapidar el rendimiento de Christian Cueva durante la temporada pasada de la Liga 1 calificándolo como “la peor contratación de Alianza Lima en los últimos 10 años”.

“Alianza Lima le dijo adiós a Christian Cueva. Deben estar arrepentidos. Christian debe ser la peor contratación de Alianza Lima en los últimos 10 años, no porque sea un mal jugador, es un pedazo de jugar, un crack, nadie lo puede discutir, pero no quiere, entre la lesión y la vida disipada, un desastre. No tuvo asistencias, no tuvo goles y fue intrascendente”, dijo.

Asimismo, el exportero de Universitario de Deportes mencionó que ‘Aladino’ es un claro modelo del mal manejo de una carrera futbolística. “El boceto perfecto de cómo arruinar una carrera que podría ser brillante. A los chicos que nos ven, así no, si ustedes quieren ser futbolistas de éxito, hagan lo contrario de este chico. Vayan por el camino del costado. No ha querido, él solito se ha petardeado. Este 2023 ha sido la cerecita para destruir su carrera”, sostuvo.

Es importante mencionar que popular ‘Cholito’ estaba en condición de préstamo en Alianza Lima, ya que cuenta con un contrato vigente hasta 2025 con Al Fateh de Arabia Saudita. El exjugador de la selección peruana tendrá que retornar al club dueño de su pase, a menos que en el camino se presente alguna propuesta de otro equipo que necesite de sus servicios y pida su cesión.

¿QUÉ JUGADORES NO SEGUIRÁN EN ALIANZA LIMA EN 2024?

Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales la salida oficial de 9 futbolistas hasta el momento. A continuación, te presentamos los nombres de los exjugadores del club victoriano: