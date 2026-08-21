Actualmente, Christian Cueva atraviesa una etapa marcada por la recuperación y la búsqueda de regularidad en su carrera, luego de que superara una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas. Por ello, tras incorporarse a Sport Boys en calidad de préstamo desde Juan Pablo II, el futbolista viene disputando una serie de partidos de práctica con el objetivo de recuperar su nivel. Frente a esta situación, el popular ‘Aladino’ participó junto al equipo chalaco en un partido amistoso disputado en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios deportivos y sus seguidores fue el encuentro que sostuvo con Agustín Lozano, al que habría expresado su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección peruana en el futuro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU POSIBLE REGRESO A LA SELECCIÓN PERUANA?

Este 18 de agosto, como parte de su preparación, Sport Boys sostuvo un encuentro de práctica con la Selección Peruana Sub-20 en la Videna. A pesar de que el conjunto chalaco se impuso por 3-2 ante la Blanquirroja, quien no pasó desapercibido fue Christian Cueva, quien se reencontró con Agustín Lozano y protagonizó un emotivo abrazo acompañado de risas. Así, en declaraciones para ‘Fútbol en América’, el volante nacional se mostró entusiasmado por la presencia del entrenador Mano Menezes y del director general de la FPF, Jean Ferrari. Asimismo, señaló que en alguna oportunidad se enfrentó a ambos y que mantiene una muy buena relación con ellos.

Sin embargo, en cuanto a su intención de regresar a la selección peruana, en medio de la preparación de la Bicolor para sus próximos amistosos internacionales en la siguiente semanas, ‘Cuevita’ aclaró que espera que su llamado sea en base a su esfuerzo, mas no por su trayectoria en el equipo. “En realidad los conozco, los enfrenté. Al profe en Brasil, a Jean lo enfrenté como jugador, tuvimos nuestro show, pero esto es fútbol. Si se da la oportunidad en algún momento de regresar, ahí estaré. Pero que sea por mérito propio”, explicó.

🇵🇪 "SI SE DA LA OPORTUNIDAD DE REGRESAR, AHÍ ESTARÉ"



🗣️ Christian Cueva habló tras el amistoso entre Sport Boys y la Sub 20 de Perú, en el estreno del campo híbrido de la Videna.



Aseguró que mantiene la ilusión de volver a la Selección y que desea hacerlo por mérito propio. 💪 pic.twitter.com/SH28clp64T — Fútbol en América (@FAamericatv) August 19, 2026

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA A REIMOND MANCO TRAS LAS CRÍTICAS A PAOLO GUERRERO?

La fuerte polémica inició cuando Reimond Manco puso en duda la titularidad de Paolo Guerrero luego del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys en el Torneo Clausura 2026. De acuerdo con el exfutbolista, consideró que el delantero podría ser dosificado y alternar su presencia en determinados encuentros para evitar una sobreexposición. Aunque, el popular ‘Depredador’ publicó una polémica historia en Instagram, este fue interpretada por hinchas y medios como una respuesta a las declaraciones del comentarista deportivo. Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que, en una entrevista para el podcast ‘La Parrilla del Loco’, Christian Cueva expresó su molestia al considerar injustas las declaraciones del exfutbolista, quien puso en duda la capacidad de jugador blanquiazul.

Asimismo, el popular ‘Aladino’ cuestionó el momento de las expresiones de Manco y consideró que las críticas sobre la titularidad de Guerrero deben hacerse antes del partido. “Cuando es una crítica constructiva nosotros la escuchamos, pero que hable cualquier hu****. Voy a ser directo ah porque ya me está llegando. Pasó algo con Paolo hace poco, quizá no fue un buen partido de él contra nosotros de Boys, pero antes del partido no dijeron estos partidos no son para él. Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional. Esperas que pase un mal partido para decir que no son para él”, dijo Cueva.