Por Redacción EC

Actualmente, Christian Cueva atraviesa una etapa marcada por la recuperación y la búsqueda de regularidad en su carrera, luego de que superara una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas. Por ello, tras incorporarse a Sport Boys en calidad de préstamo desde Juan Pablo II, el futbolista viene disputando una serie de partidos de práctica con el objetivo de recuperar su nivel. Frente a esta situación, el popular ‘Aladino’ participó junto al equipo chalaco en un partido amistoso disputado en la Villa Deportiva Nacional (Videna). Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios deportivos y sus seguidores fue el encuentro que sostuvo con Agustín Lozano, al que habría expresado su deseo de volver a vestir la camiseta de la selección peruana en el futuro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.